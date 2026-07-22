Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στα Ποντικιανά – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιά, εγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Ποντικιανά Χανίων, όπου αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιά.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του ίδιου και της συνοδηγού.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε άμεσα για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων.

Η συνοδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07) στην περιοχή Ποντικιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε μια ελιά. Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του οχήματος ο οδηγός και η συνοδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρήσαν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε η συνοδηγός, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

*Με πληροφορίες από Creta24.gr

Διαβάστε επίσης