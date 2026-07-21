Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ανετράπη ΙΧ έπειτα από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα - Εικόνες
Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/7) στον Καλαθά Χανίων, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανετράπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.
Στο σημείο κλήθηκαν επίσης τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.
Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:
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