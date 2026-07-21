Τροχαίο με τραυματίες στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο της Μέστης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο της Μέστης, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί, με τα σωστικά συνεργεία να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που έχει παγιδευτεί στα συντρίμμια του οχήματος.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του προπορευόμενου οχήματος που εμπλέκεται στο συμβάν.

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