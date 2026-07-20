Χανιά: Οκτώ τραυματίες από τροχαίο - Οι τέσσερις νοσηλεύονται

Snapshot Την Κυριακή σημειώθηκε τροχαίο στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου με σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων.

Οι οκτώ επιβαίνοντες, μέλη δύο οικογενειών, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι τέσσερις τραυματίες πήραν εξιτήριο μετά από εξετάσεις χωρίς ανησυχητικά ευρήματα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρεις στη Θωρακοχειρουργική και ένας στη Β' Χειρουργική Κλινική.

Οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παλιά εθνική οδό Χανίων - Κισσάμου, στο ύψος του Καλαμακίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, μέλη δύο οικογενειών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι τέσσερις από τους οκτώ τραυματίες πήραν εξιτήριο, καθώς από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν προέκυψε κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ειδικότερα, οι τρεις νοσηλεύονται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική, ενώ ένας ακόμη στη Β΄ Χειρουργική Κλινική.

Από τους τέσσερις νοσηλευόμενους, οι δύο είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και οι άλλοι δύο περίπου 50 ετών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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