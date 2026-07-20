Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο - Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του

Snapshot Ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Λέρο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγάκι.

Η 77χρονη σύζυγος του 80χρονου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου κοντά στο Λακκί.

Ο 69χρονος οδηγός του φορτηγού ανακρίνεται από την αστυνομία για το περιστατικό.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18 Ιουλίου) στη Λέρο, με θύμα έναν 80χρονο άνδρα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή κοντά στο Λακκί. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 80χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 77χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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