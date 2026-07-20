Χανιά: Tροχαίο με μοτοσικλέτα στην Αγυιά - Στο νοσοκομείο 22χρονος

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr στις 8:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 22χρονος άνδρας, έξω από τις φυλακές της Αγυιάς.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 22χρονο στο Νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο.

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