Χανιά: Tροχαίο με μοτοσικλέτα στην Αγυιά - Στο νοσοκομείο 22χρονος
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο
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Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr στις 8:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 22χρονος άνδρας, έξω από τις φυλακές της Αγυιάς.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 22χρονο στο Νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο.
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