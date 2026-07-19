Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με 20χρονο - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα

Snapshot Ένας 20χρονος οδηγός στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής τραυματίστηκε σοβα μετά από μετωπική σύγκρουση με πυροσβεστικό όχημα.

Το αυτοκίνητο του νεαρού εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πριν τη σύγκρουση.

Ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 20χρονος οδηγός στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 30ό χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Παλιουρίου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

Στο νοσοκομείο ο 20χρονος

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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