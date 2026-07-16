Χαλκιδική: Μάχη για τη ζωή δίνει η 7χρονη μετά το φονικό τροχαίο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η αγωνία για την 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία δίνει τη δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το φονικό τροχαίο στη Χαλκιδική που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τής στέρησε την οικογένειά της.

Η μικρή Πατρίτσια μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, έχοντας υποστεί σοβαρότατα τραύματα.

Το κοριτσάκι είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε από το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 18:20 της Τετάρτης (15/07), στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά –υπό συνθήκες που ερευνώνται– με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο 35χρονος οδηγός, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών κοριτσάκι τους. Ο πρώτος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαριές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μερικές ώρες αργότερα.

Η 7χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά στο «Παπαγεωργίου».

Υπεβλήθη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντιστοίχως και το πρωί της Πέμπτης διεκομίσθη διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση για το δυστύχημα, όπου αναφέρονται τα εξής: «Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».

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