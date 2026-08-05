Ακριβά στοιχίζει η βουτιά:  Οι τιμές στις ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας

Snapshot Οι τιμές για ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας φτάνουν έως και 120 ευρώ ανά άτομο ή σετ.

Στη Μύκονο, οι τιμές είναι οι υψηλότερες, με ξαπλώστρες σε μπροστινές σειρές να κοστίζουν ακόμα και χιλιάδες ευρώ.

Στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η πρώτη σειρά φτάνει τα 120 ευρώ ανά άτομο, ενώ η τρίτη σειρά κοστίζει 35 ευρώ.

Στη Βουλιαγμένη Αττικής, το σετ ξαπλώστρας κοστίζει 120 ευρώ τις καθημερινές και 150 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Σε άλλες περιοχές όπως Σκιάθος, Σητεία, Νάξος και Ζάκυνθος, οι τιμές κινούνται από 40 έως 70 ευρώ ανά σετ ανάλογα με τη σειρά. Snapshot powered by AI

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν όσοι θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους με ξαπλώστρα σε beach bar σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας.

Οι τιμές φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα 120 ευρώ ανά άτομο. Στη Μύκονο που οι τιμές είναι κάθε καλοκαίρι οι πιο υψηλές οι ξαπλώστρες σε μπροστινές σειρές φτάνουν ακόμη και κάποιες χιλιάδες ευρώ.

Οι τιμές στις ξαπλώστρες

Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Για την πρώτη σειρά στο κέντρο 120 ευρώ ανά άτομο σε ξαπλώστρα.

Για την πρώτη σειρά στο πλάι 80 ευρώ.

Για την δεύτερη σειρά 75 ευρώ

Για την τρίτη σειρά 35 ευρώ

Σκιάθος

Στα 70 ευρώ ανά σετ

Σητεία

Στα 50 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά

Στα 45 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά

Νάξος

Στα 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά

Στα 50 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά

Μύκονος

Στα 120 ευρώ ανά άτομο για τέταρτη σειρά και σε σειρές πιο πίσω

Ζάκυνθος

Στα 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά

Στα 40 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά

Βουλιαγμένη Αττικής