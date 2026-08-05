Ακριβά στοιχίζει η βουτιά: Οι τιμές στις ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας
Ξαπλώστρες σε τιμές που φτάνουν ακόμη και τα 120 ευρώ ανά άτομο
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- Οι τιμές για ξαπλώστρες σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας φτάνουν έως και 120 ευρώ ανά άτομο ή σετ.
- Στη Μύκονο, οι τιμές είναι οι υψηλότερες, με ξαπλώστρες σε μπροστινές σειρές να κοστίζουν ακόμα και χιλιάδες ευρώ.
- Στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η πρώτη σειρά φτάνει τα 120 ευρώ ανά άτομο, ενώ η τρίτη σειρά κοστίζει 35 ευρώ.
- Στη Βουλιαγμένη Αττικής, το σετ ξαπλώστρας κοστίζει 120 ευρώ τις καθημερινές και 150 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.
- Σε άλλες περιοχές όπως Σκιάθος, Σητεία, Νάξος και Ζάκυνθος, οι τιμές κινούνται από 40 έως 70 ευρώ ανά σετ ανάλογα με τη σειρά.
Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν όσοι θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους με ξαπλώστρα σε beach bar σε γνωστές παραλίες της Ελλάδας.
Οι τιμές φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα 120 ευρώ ανά άτομο. Στη Μύκονο που οι τιμές είναι κάθε καλοκαίρι οι πιο υψηλές οι ξαπλώστρες σε μπροστινές σειρές φτάνουν ακόμη και κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Οι τιμές στις ξαπλώστρες
Κασσάνδρα Χαλκιδικής
- Για την πρώτη σειρά στο κέντρο 120 ευρώ ανά άτομο σε ξαπλώστρα.
- Για την πρώτη σειρά στο πλάι 80 ευρώ.
- Για την δεύτερη σειρά 75 ευρώ
- Για την τρίτη σειρά 35 ευρώ
Σκιάθος
- Στα 70 ευρώ ανά σετ
Σητεία
- Στα 50 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά
- Στα 45 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά
Νάξος
- Στα 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά
- Στα 50 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά
Μύκονος
- Στα 120 ευρώ ανά άτομο για τέταρτη σειρά και σε σειρές πιο πίσω
Ζάκυνθος
- Στα 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά
- Στα 40 ευρώ το σετ στην δεύτερη σειρά
Βουλιαγμένη Αττικής
- Στα 120 ευρώ το σετ τις καθημερινές
- Στα 150 ευρώ το σετ τα Σαββατοκύριακα
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