Στο Πόρτο Γερμενό ο Ευάγγελος Τουρνάς: «Προχωρούμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών»

Snapshot Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε το Πόρτο Γερμενό και ανακοίνωσε την επιτάχυνση της αποκατάστασης των ζημιών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική.

Επτά συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και περιβάλλον.

Ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 40-50 οικίες με ζημιές, ολικές ή μερικές, και ξεκίνησε η διαδικασία αποζημιώσεων.

Η προσπάθεια των αρχών επικεντρώθηκε στην προστασία των ανθρώπινων ζωών, καθώς δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος παρά το μέγεθος της πυρκαγιάς.

Υπογραμμίζεται η δέσμευση για ταχεία και καλύτερη αποκατάσταση των κατοικιών ώστε οι πληγέντες να επιστρέψουν άμεσα στα σπίτια τους. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα της κυβέρνησης για επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιάστη Δυτική Αττική να αποκατασταθούν γρήγορα μέτεφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάςστους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε την περιοχή το πρωί μαζί με τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), τα οποία ξεκίνησαν τις αυτοψίες. Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ζημιές που υπέστησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.

«Συνεχίζουμε με τον δήμαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν. Την προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ προσέθεσε ότι έχουν μεταβεί επτά συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, «για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών, και για τα σπίτια και για το περιβάλλον».

«Εδώ είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο, σε αυτή την προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, επισήμανε: «Βρισκόμαστε μία ημέρα ακριβώς μετά τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Βρισκόμαστε εδώ, με τα κλιμάκια και τον υπουργό, για να ξεκινήσουμε τις καταγραφές για την άμεση διαδικασία των αποζημιώσεων». Όπως είπε, δεν υπάρχει ακόμη εικόνα γιατί τώρα ξεκινούν την καταγραφή. «Έχουμε μία γενική εικόνα. Θεωρώ ότι εδώ, στο Πόρτο Γερμενό, οι οικίες θα είναι γύρω στις 40 με 50, άλλες με ολικές καταστροφές και άλλες με μικρότερες ζημιές», υπογράμμισε.

Παράλληλα ο κ. Δρίκος σημείωσε: «Πραγματικά, με τον υπουργό αυτές τις πέντε μέρες δεν κοιμήθηκε κανένας μας. Ήμασταν όλοι εδώ νυχθημερόν, για να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή» και προσέθεσε ότι έκαναν «μία τεράστια προσπάθεια απεγκλωβισμών, μετακινήσεων πληθυσμών, ανθρώπων με προβλήματα υγείας και πολιτών που αρνούνταν να αφήσουν τις οικίες τους».

«Και καταφέραμε, σε ένα φαινόμενο που τα προηγούμενα χρόνια, με μικρότερη ένταση, είχε στοιχίσει εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια, νυχθημερόν. «Κυρίως τον υπουργό, που πρέπει να μιλήσαμε πάνω από χίλιες φορές στο τηλέφωνο αυτές τις πέντε μέρες, για να εντοπίσουμε το κάθε μικρό πρόβλημα της περιοχής», τόνισε ενώ ευχαρίστησε και τον πρωθυπουργό γιατί, όπως είπε, «άμεσα, μετά τις επικοινωνίες μας, είμαστε εδώ, μία ημέρα μετά το τέλος της φωτιάς και ξεκινάμε τις καταγραφές, τις αποτιμήσεις και τις άμεσες αποζημιώσεις, με διαδικασίες άμεσες, για τον κόσμο που έχει πληγεί».

«Από τη στιγμή που σώσαμε τις ανθρώπινες ζωές, όσα σπίτια και να είναι, θα τα φτιάξουμε καλύτερα. Και εδώ ο κόσμος το ξέρει και το πιστεύει αυτό, γιατί μας είδε ότι ήμασταν στο πεδίο 24 ώρες το 24ωρο. Θα τα φτιάξουμε καλύτερα από πριν, ενδεχομένως και πέρα από τις νόρμες και τα τυπικά. Θα φτάσουμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε ιδιοκτησία και θα την παραδώσουμε το ταχύτερο δυνατόν καλύτερη από πριν, πιο λειτουργική, για να επιστρέψουν άμεσα οι πολίτες στις οικίες τους. Και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια όλων σας και σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που ήσασταν εδώ και για την υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρίκος και προσέθεσε ότι «τα προβλήματα πολλές φορές είναι μεγαλύτερα από τους ανθρώπους».

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