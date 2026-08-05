Great Sea Interconnector (GSI): Σήμερα οι υπογραφές για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam

Snapshot Υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

Ο Meridiam θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπογράφηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού του έργου. Snapshot powered by AI

Έκλεισε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) προκειμένου να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με τον γαλλικό όμιλο θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

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