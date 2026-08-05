Αυστραλία: Νοσηλευτής ακινητοποίησε βίαιο ασθενή με λαβές ζίου-ζίτσου

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη στιγμή που ένας νοσηλευτής ακινητοποίησε έναν βίαιο ασθενή σε ένα νοσοκομείο στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στο ζίου-ζίτσου.

Όλα έγιναν τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ντάνιελ Νέλσον, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στις πολεμικές τέχνες, συνόδευε έναν άνδρα στο εξωτερικό του νοσοκομείου Royal Brisbane and Women’s Hospital στο Κουίνσλαντ, όταν, χωρίς κάποιον προφανή λόγο, ο ασθενής του επιτέθηκε.

Στα πλάνα, φαίνεται ο ασθενής να πετάει αντικείμενα στον Νέλσον, ο οποίος τα απέκρουσε, και στη συνέχεια να του ορμάει. Τότε ο νοσηλευτής πετάει τον ασθενή στο έδαφος και του κάνει λαβή στο κεφάλι, πριν το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου φτάσει στο σημείο για να τον βοηθήσει.

Δείτε το βίντεο:

Ο νοσηλευτής εξήγησε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε σε χώρο όπου δεν υπήρχε οπτική επαφή με το υπόλοιπο προσωπικό ή την ομάδα ασφαλείας. Δημοσιεύοντας το βίντεο στο διαδίκτυο, ανέφερε: «Αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ».

Σύμφωνα με τον Νέλσον, ο ασθενής «έφτυνε στο πάτωμα, πρόσβαλε το προσωπικό και γενικά συμπεριφερόταν σαν απόλυτος αλήτης» προτού του ζητηθεί να αποχωρήσει από τον χώρο. Ο ίδιος δήλωσε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό με γέλιο, καθώς κατάφερε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ωστόσο επισήμανε ότι κάποιος άλλος εργαζόμενος ενδέχεται να μην είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.