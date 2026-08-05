Ιράν: Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από τον Μάρτιο

Snapshot Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τις 19 Μαρτίου για κατηγορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια.

Από τις εκτελέσεις, 27 συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όταν σημειώθηκαν μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι κινδυνεύουν με εκτέλεση για παρόμοιες κατηγορίες, ενώ συνεχίζονται και οι εκτελέσεις για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις εκτελέσεις και να προχωρήσει στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ιρανοί αξιωματούχοι υπερασπίζονται τη χρήση της θανατικής ποινής ως νόμιμη και αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 27 περιπτώσεων που συνδέονται με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ανησυχώ για την αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες που εκδόθηκαν στο Ιράν από τον Μάρτιο, και για το ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να ενσταλάξει τον φόβο μεταξύ του πληθυσμού και να καταπνίξει τις αντιδράσεις», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, στη χειρότερη εγχώρια αναταραχή στο Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι η κυβέρνηση συνέχισε τα μέτρα καταστολής αντιπάλων της στη διάρκεια του πολέμου –που πυροδοτήθηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου. Ο Τουρκ δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτελέσεων για παρόμοιες κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενώ οι εκτελέσεις για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά επίσης συνεχίζονται με «ανησυχητικό ρυθμό».

Ο Τουρκ κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις, να κινηθούν προς την κατάργηση της θανατικής ποινής και εξέφρασε ανησυχία για αυτό που περιέγραψε ως αποτυχία να διενεργείται μια δίκαιη δίκη και να ακολουθείται η δέουσα διαδικασία.. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υπερασπιστεί τις δικαστικές διαδικασίες στη χώρα και τη χρήση της θανατικής ποινής, υποστηρίζοντας ότι συνάδει με την εγχώρια νομοθεσία και είναι απαραίτητη για τη δημόσια ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ