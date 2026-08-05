Πανικός στο Ηράκλειο από εκκωφαντικό κρότο: Έσπασαν τζάμια, ένας ελαφρά τραυματίας

Snapshot Εκκωφαντικός κρότος προκάλεσε πανικό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά την αιτία του θορύβου.

Δεν εκδηλώθηκε φωτιά, αλλά ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Ο κρότος ήταν τόσο ισχυρός που έσπασαν τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη λόγω της έντασης και της διάρκειας του θορύβου. Snapshot powered by AI

Εκκωφαντικός θόρυβος, από μηχανουργείο προκάλεσε πανικό στην οδό Θερίσσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με τρία οχήματα οκτώ πυροσβέστες ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, δεν έχει εκδηλωθεί φωτιά, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Ήταν δε τόσο ισχυρός ο κρότος που έσπασαν τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Στην περιοχή που είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες του Ηρακλείου, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου, υπήρξε αναστάτωση.