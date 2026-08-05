Ο «πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων Google, Amazon, Microsoft

Snapshot Το Ιράν στοχεύει πλέον φυσικά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στον Περσικό Κόλπο με πυραύλους και drones, θεωρώντας τα νόμιμους στρατιωτικούς στόχους λόγω της υποστήριξής τους στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τουλάχιστον πέντε εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης υποδομής της Amazon Web Services στο Μπαχρέιν, έχουν δεχθεί επιθέσεις, ενώ οι ΗΠΑ αντέδρασαν πλήττοντας ιρανικό κέντρο δεδομένων.

Η στρατηγική αυτή απειλεί τις φιλοδοξίες των χωρών του Κόλπου να γίνουν παγκόσμιοι κόμβοι τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επιθέσεις αυξάνουν το ρίσκο και το κόστος ασφάλισης των υποδομών.

Οι επενδύσεις των χωρών του Κόλπου στην τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, με σημαντική συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες, γεγονός που εκθέτει τις υποδομές τους σε περαιτέρω ιρανικές επιθέσεις.

Η προστασία των κέντρων δεδομένων από φυσικές επιθέσεις παραμένει δύσκολη, και οι επιθέσεις αυξάνουν τις ανησυχίες επενδυτών και ασφαλιστών σχετικά με την ασφάλεια και βιωσιμότητα των έργων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα νέο εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο ανοίγει στη Μέση Ανατολή, καθώς η στρατιωτική σύγκρουση μεταφέρεται πλέον στην καρδιά της παγκόσμιας ψηφιακής υποδομής. Το Ιράν, εφαρμόζοντας μια στρατηγική πρόκλησης οικονομικού πλήγματος, στοχοποιεί πλέον τα κέντρα δεδομένων (data centers) που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αποκαλύπτοντας πόσο ευάλωτη είναι μία βιομηχανία κομβική για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενώ τα κέντρα δεδομένων αποτελούσαν παραδοσιακά στόχους κυβερνοεπιθέσεων, οι φυσικοί βομβαρδισμοί με πυραύλους και drones εγκαινιάζουν μια νέα πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε τουλάχιστον πέντε εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης μίας διπλής ιρανικής επίθεσης σε υποδομή της Amazon Web Services (AWS) στο Μπαχρέιν. Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγμα κατά ιρανικού κέντρου δεδομένων.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει δημοσιοποιήσει μάλιστα μία λίστα με 29 περιφερειακούς τεχνολογικούς στόχους, στους οποίους περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις των κολοσσών Amazon, Google, Microsoft, Nvidia και Palantir. Σε μια ανάρτηση στο Telegram μετά την επίθεσή του στις 21 Ιουλίου στο κέντρο δεδομένων της Amazon, το ιρανικό καθεστώς δήλωσε ότι έπληξε ξανά την εγκατάσταση επειδή η Amazon είναι πάροχος cloud για τις προσπάθειες των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει πολυάριθμες συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου μέρους του έργου Joint Warfighting Cloud Capability ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων . Οι Google, Microsoft και Oracle συμμετέχουν επίσης στο έργο.

Η εξέλιξη αυτή πλήττει καίρια τις φιλοδοξίες των κρατών του Κόλπου να αναδειχθούν στον τρίτο παγκόσμιο πόλο Τεχνητής Νοημοσύνης, δίπλα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεσμεύσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις AI —συμπεριλαμβανομένου του γιγαντιαίου έργου Stargate ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων— ευθυγραμμιζόμενες πλήρως με την αμερικανική τεχνολογία.

Ωστόσο, η φυσική προστασία αυτών των τεράστιων εγκαταστάσεων απέναντι σε αεροπορικές επιθέσεις αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Αν και οι εταιρείες βασίζονται σε συστήματα εφεδρείας για τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλες περιοχές, το κόστος κατασκευής, η έλλειψη εξοπλισμού και η κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου δημιουργούν σοβαρούς τριγμούς. Ο φόβος των νέων επιθέσεων αναγκάζει πλέον επενδυτές και ασφαλιστικούς φορείς να ξανασκεφτούν τη συμμετοχή τους σε έργα της περιοχής, επανακαθορίζοντας το ρίσκο της τεχνολογικής ανάπτυξης σε εμπόλεμες ζώνες.

Τα κέντρα δεδομένων της περιοχής είναι σημαντικά όχι μόνο για τον αμερικανικό στρατό και τις βιομηχανίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για την περιοχή του Κόλπου, η οποία φανταζόταν τον εαυτό της ως έναν τρίτο παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η Σαουδική Αραβία έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος του κρατικού επενδυτικού της ταμείου ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ΗΑΕ υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι για την κατασκευή του Stargate, ενός κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων - το μεγαλύτερο τέτοιο έργο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Οι OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco συνεργάστηκαν σε αυτό το έργο.

Συνολικά, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες — υπό την προϋπόθεση ότι θα αποεπενδύσουν και από την αντίστοιχη κινεζική τεχνολογία.

Η περιοχή με άλλα λόγια έχει ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ, γεγονός που εκθέτει τα περιουσιακά στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης τους σε ιρανικές επιθέσεις, σημείωσε η Ελίμα Κροφτ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην RBC Capital Markets. «Εκ πρώτης όψεως, αυτές οι επιθέσεις και οι ευρύτερες απειλές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη σε αυτό που θεωρείται μια σημαντική περιοχή για την καινοτομία και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε. «Υπογραμμίζουν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι εταιρείες στον πόλεμο και τη διπλωματία, καθώς και το εύρος των προσπαθειών που είναι διατεθειμένες να καταβάλουν οι ΗΠΑ για να τις υπερασπιστούν».

Γιατί ανατινάζονται λοιπόν τα κέντρα δεδομένων; Αυτό είναι κάτι καινούργιο, σύμφωνα με το CNN. Ο λόγος είναι διττός: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταστεί οικονομικά κρίσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την περιοχή του Κόλπου, επομένως το Ιράν μπορεί να προκαλέσει ζημιά εκεί που πραγματικά έχει σημασία, διαταράσσοντας τα κέντρα δεδομένων με χαμηλό κόστος - κυρίως με drones. Και το Ιράν μπορεί νόμιμα να ισχυριστεί ότι τα κέντρα δεδομένων είναι στρατιωτικοί στόχοι.

«Δεν εχουν αυτοκόλλητο που γράφει:"Στρατιωτικά δεδομένα εδώ!"», δήλωσε ο Άντριου Ρέντι, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. «Τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τον στρατιωτικό τομέα και να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για σκοπούς που αφορούν την αγορά». «Αν είσαι το Ιράν και κοιτάς το Amazon, ίσως κάλλιστα να έχει μια αμερικανική σημαία ζωγραφισμένη παντού», πρόσθεσε.

Οπως και να ΄χει οι επιθέσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων και τις κυβερνήσεις που επιθυμούν την κατασκευή τους. Αλλά στην ουσία είναι απλώς γιγάντιες αποθήκες με πολύ ακριβό εξοπλισμό στο εσωτερικό τους, σημείωσε ο Φίλιπ Ρέι, επικεφαλής ακινήτων στην ασφαλιστική εταιρεία MSIG USA. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά για να προστατευτούν από βόμβες και drones.

Όταν ένα κέντρο δεδομένων παρουσιάσει βλάβη, τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα εκεί και η υπολογιστική ισχύς που παρείχε μπορούν συνήθως να προσπελαστούν από ένα διαφορετικό κέντρο δεδομένων. Παρά τον πόλεμο, τα κράτη του Κόλπου εξακολουθούν να διαθέτουν χρήματα και παραμένουναφοσιωμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρά τα χρήματα που μπορούν να κερδίσουν ωστόσο, οι ξένες εταιρείες θα το ξανασκεφτούν πριν επενδύσουν στην περιοχή εάν φοβούνται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν θα προστατευθούν επαρκώς, σημείωσε ο Ρέντι.

Την ίδια στιγμή το κόστος ασφάλισης κέντρων δεδομένων εκτοξεύεται ραγδαία .«Ορισμένοι πελάτες εξετάζουν τα πρόσφατα γεγονότα και το σκέφτονται δύο φορές για το αν θα προχωρήσουν, και ορισμένοι ασφαλιστές δεν αισθάνονται άνετα να αναλάβουν ορισμένους κινδύνους», σημειώνει ο Τζο Μέιστζακ, επικεφαλής ψηφιακής υποδομής ακινήτων στις ΗΠΑ στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

Ακόμα κι αν μπορούν να λάβουν ασφαλιστική κάλυψη, οι εταιρείες τεχνολογίας δεν θα είναι σε θέση να μεταβιβάσουν όλο τον κίνδυνο σε έναν ασφαλιστικό φορέα, σημείωσε. Με τα τσιπ, τα οικοδομικά υλικά, την εργασία και άλλα συναφή έξοδα να εκτοξεύονται στα ύψη καθώς η ζήτηση για κέντρα δεδομένων αυξάνεται, αυτό αποτελεί μεγάλο ρίσκο για μια εταιρεία. Ειδικά αν αυτό το κέντρο δεδομένων έχει έναν γιγάντιο στόχο στην οροφή του.

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