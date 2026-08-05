Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία

Ένα viral βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας πιλότος προσπαθεί να περάσει λαθραία 57 κιλά χαπιών έκσταση και μεθαμφεταμίνης στις αποσκευές του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Soekarno-Hatta στην Τζακάρτα της Ινδονησίας

Newsroom

Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 39χρονος πιλότος της Malaysia Airlines συνελήφθη στην Ινδονησία για λαθρεμπόριο 57 κιλών ecstasy και μεθαμφεταμίνης.
  • Ο πιλότος βρέθηκε θετικός σε MDMA, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη σε τεστ ούρων, υποδηλώνοντας χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Του είχαν υποσχεθεί πάνω από 12.200 δολάρια για τη μεταφορά των ναρκωτικών και είχε προηγούμενα περιστατικά διακίνησης.
  • Η Malaysia Airlines συνεργάζεται με τις αρχές και διεξάγει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.
  • Ο πιλότος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε μια χώρα με αυστηρή νομοθεσία για τα ναρκωτικά.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ινδονησίας κατέγραψαν τη στιγμή που ο πιλότος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Soekarno-Hatta στην Τζακάρτα στις 29 Ιουλίου. Αφού παρέλαβε τις αποσκευές του, ο πιλότος, ένας 39χρονος υπήκοος Μαλαισίας με τα αρχικά MS — σταμάτησε σε τελωνειακό σημείο ελέγχου και οι αποσκευές του αφαιρέθηκαν για έλεγχο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Παρά το γεγονός ότι κατευθύνθηκε σε ένα σημείο ελέγχου ταχείας κυκλοφορίας που προοριζόταν για το πλήρωμα του αεροσκάφους, ο πιλότος υποβλήθηκε κανονικά στη διαδικασία . Τέσσερις τελωνειακοί υπάλληλοι φαίνονται να κουλουριάζονται γύρω από τις τσάντες του κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προτού ένας από αυτούς βγάλει μια μεγάλη τσάντα γεμάτη με παράνομα ναρκωτικά

Ο πιλότος διακινούσε λαθραία περισσότερα από 70.000 χάπια έκσταση, βάρους περίπου 57 κιλών, μαζί με 4 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, ανέφεραν οι αρχές. Ο MS είπε στους ερευνητές ότι του είχαν υποσχεθεί περισσότερα από 12.200 δολάρια - για να περάσει λαθραία τα ναρκωτικά στην Τζακάρτα και του δόθηκε εντολή να κάνει check-in σε ένα τοπικό ξενοδοχείο μετά την προσγείωση για να κλείσει τη συμφωνία, ανέφερε η Εθνική Αστυνομία της Ινδονησίας .

https://www.instagram.com/p/DbjxsFIyxkq/

Ο MS είπε επίσης στους ερευνητές ότι είχε προηγουμένως παραδώσει μεθαμφεταμίνη στη Σαμπάχ της Μαλαισίας και αργότερα μετέφερε 15 κιλά μεθαμφεταμίνης στην Τζακάρτα. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης ένα μικρό μπουκάλι ούρων, το οποίο υποψιάζονται ότι η MS θα το είχε χρησιμοποιήσει για να παραποιήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούρων.Ο 39χρονος πιλότος κατηγορείται επίσης ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, ανέφερε η αστυνομία.

Ο πιλότος «βρέθηκε θετικός σε MDMA, έκσταση, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη στο τεστ ούρων του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ο επικεφαλής των Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης του αεροδρομίου, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang . «Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ πετούσε προς την Ινδονησία», πρόσθεσε ο Aritonang.

O πιλότος οδηγούσε την πτήση MH272 των Malaysia Airlines από την Κουάλα Λουμπούρ, με τουλάχιστον 170 επιβάτες, όταν προσγειώθηκε, ανέφεραν οι αρχές. Η Malaysia Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνεργάζεται με τις αρχές και έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. «Η Malaysia Airlines επιθυμεί να επαναλάβει ότι δεν ανέχεται καμία μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς και διεξάγει επί του παρόντος εσωτερική επανεξέταση του θέματος», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας την Παρασκευή.

Ο MS κρατείται αυτή τη στιγμή στο κέντρο κράτησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών Ποινικών Εγκλημάτων της Αστυνομίας και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η Ινδονησία είναι μια από τις πιο αυστηρές χώρες στον κόσμο όσον αφορά τα εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά — με ποινές που αυξάνονται απότομα ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των ναρκωτικών που εμπλέκονται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Καπιμπάρα επισκέφτηκαν... κτίριο νομοθετικού συμβουλίου στην Βραζιλία - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - «Η σχέση καφέ-ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος «πόλεμος« της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων Google, Amazon, Microsoft - Γιατί η Τεχεράνη βομβαρδίζει τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στη Χαλ ο Τζολάκης - Έσπασε το ρεκόρ μεταγραφής του Αγγλικού συλλόγου

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

11:56ANNOUNCEMENTS

RE:KRETE – FORTEZZA THE CONCERT - Ένα μήνυμα ενότητας από την Κρήτη

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:49ANNOUNCEMENTS

«Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο»: Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό έπεσε πάνω σε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε... συντριβάνι στη Λαμία

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ - «Εδώ γεννήθηκε η αγάπη του για την Σελήνη»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ το χει ακόμα: Καρφώνει στα 54 του και τρελαίνει το κοινό - Βίντεο

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία - Μετέφερε 170 επιβάτες ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε δήμαρχο Θεσσαλονίκης: Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας την υφιστάμενη σε λειτουργία – Θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά στη Βοιωτία - «Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: «Ελλιπέστατη η δικογραφία – Δεν είναι ο δήμαρχος Στυλίδας ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου», λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

08:35ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου στον καταψύκτη – Η επικοινωνία με την κόρη και οι ισχυρισμοί του 55χρονου

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Παρίστανε τον τζιχαντιστή με τηλέφωνο «μιας χρήσης» ο Αφγανός δολοφόνος της Βρετανίδας - Το σχέδιο του για την παραπλάνηση των αρχών και τα δύο σενάρια για τα κίνητρα του εγκλήματος

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του - Τι υποστήριξε

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Τι πολύτιμο προσφέρει στην υγεία μας η παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μάνη χειροκρότησε τον φονιά: Η εκδίκηση ενός πατέρα που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

02:14ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

09:26LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί: Νέο επεισόδιο στον δικαστικό πόλεμο – Τι ζητά ο ηθοποιός από την πρώην σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ