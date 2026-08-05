Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία

Snapshot Ένας 39χρονος πιλότος της Malaysia Airlines συνελήφθη στην Ινδονησία για λαθρεμπόριο 57 κιλών ecstasy και μεθαμφεταμίνης.

Ο πιλότος βρέθηκε θετικός σε MDMA, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη σε τεστ ούρων, υποδηλώνοντας χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Του είχαν υποσχεθεί πάνω από 12.200 δολάρια για τη μεταφορά των ναρκωτικών και είχε προηγούμενα περιστατικά διακίνησης.

Η Malaysia Airlines συνεργάζεται με τις αρχές και διεξάγει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Ο πιλότος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε μια χώρα με αυστηρή νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ινδονησίας κατέγραψαν τη στιγμή που ο πιλότος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Soekarno-Hatta στην Τζακάρτα στις 29 Ιουλίου. Αφού παρέλαβε τις αποσκευές του, ο πιλότος, ένας 39χρονος υπήκοος Μαλαισίας με τα αρχικά MS — σταμάτησε σε τελωνειακό σημείο ελέγχου και οι αποσκευές του αφαιρέθηκαν για έλεγχο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Παρά το γεγονός ότι κατευθύνθηκε σε ένα σημείο ελέγχου ταχείας κυκλοφορίας που προοριζόταν για το πλήρωμα του αεροσκάφους, ο πιλότος υποβλήθηκε κανονικά στη διαδικασία . Τέσσερις τελωνειακοί υπάλληλοι φαίνονται να κουλουριάζονται γύρω από τις τσάντες του κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προτού ένας από αυτούς βγάλει μια μεγάλη τσάντα γεμάτη με παράνομα ναρκωτικά

Ο πιλότος διακινούσε λαθραία περισσότερα από 70.000 χάπια έκσταση, βάρους περίπου 57 κιλών, μαζί με 4 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, ανέφεραν οι αρχές. Ο MS είπε στους ερευνητές ότι του είχαν υποσχεθεί περισσότερα από 12.200 δολάρια - για να περάσει λαθραία τα ναρκωτικά στην Τζακάρτα και του δόθηκε εντολή να κάνει check-in σε ένα τοπικό ξενοδοχείο μετά την προσγείωση για να κλείσει τη συμφωνία, ανέφερε η Εθνική Αστυνομία της Ινδονησίας .

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Ο MS είπε επίσης στους ερευνητές ότι είχε προηγουμένως παραδώσει μεθαμφεταμίνη στη Σαμπάχ της Μαλαισίας και αργότερα μετέφερε 15 κιλά μεθαμφεταμίνης στην Τζακάρτα. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης ένα μικρό μπουκάλι ούρων, το οποίο υποψιάζονται ότι η MS θα το είχε χρησιμοποιήσει για να παραποιήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούρων.Ο 39χρονος πιλότος κατηγορείται επίσης ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, ανέφερε η αστυνομία.

Ο πιλότος «βρέθηκε θετικός σε MDMA, έκσταση, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη στο τεστ ούρων του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ο επικεφαλής των Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης του αεροδρομίου, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang . «Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ πετούσε προς την Ινδονησία», πρόσθεσε ο Aritonang.

O πιλότος οδηγούσε την πτήση MH272 των Malaysia Airlines από την Κουάλα Λουμπούρ, με τουλάχιστον 170 επιβάτες, όταν προσγειώθηκε, ανέφεραν οι αρχές. Η Malaysia Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνεργάζεται με τις αρχές και έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. «Η Malaysia Airlines επιθυμεί να επαναλάβει ότι δεν ανέχεται καμία μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς και διεξάγει επί του παρόντος εσωτερική επανεξέταση του θέματος», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας την Παρασκευή.

Ο MS κρατείται αυτή τη στιγμή στο κέντρο κράτησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών Ποινικών Εγκλημάτων της Αστυνομίας και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η Ινδονησία είναι μια από τις πιο αυστηρές χώρες στον κόσμο όσον αφορά τα εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά — με ποινές που αυξάνονται απότομα ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των ναρκωτικών που εμπλέκονται.