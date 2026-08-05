Δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας: «Στο ελληνικό δικαιικό δεν υπάρχει η έννοια της Ιφιγένειας»

Ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας ανέφερε ότι δεν αποδέχεται πως η φωτιά προήλθε από το αιολικό πάρκο αλλά προκλήθηκε από άλλα αίτια εξωγενή ακόμη και από εμπρησμό

Εύη Απολλωνάτου

Δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας: «Στο ελληνικό δικαιικό δεν υπάρχει η έννοια της Ιφιγένειας»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας αρνείται ότι η φωτιά προκλήθηκε από το αιολικό πάρκο.
  • Ο δήμαρχος θα απολογηθεί για τη φωτιά, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί την πληρότητα και την τεκμηρίωση της δικογραφίας.
  • Ο δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, αλλά υπεύθυνος για τη μελέτη και κατασκευή των εναερίων αγωγών.
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Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου για την μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στο Μαύρο Σπιθάρι και κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δημάρχου, η κεντρική υπερασπιστική γραμμή του θα είναι να αμφισβητήσει ως ελλιπή τα στοιχεία της δικογραφίας, η οποία υποστηρίζει ότι ο σπινθηρισμός που προκάλεσε τη φωτιά οφείλεται σε κακοτεχνία του έργου.

«Ο δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης (σ.σ. του αιολικού πάρκου). Είναι ο εκπονητής της μελέτης και ο κατασκευαστής των εναερίων αγωγών. Ο κ. δήμαρχος απολογείται λοιπόν αύριο. Προετοιμαζόμαστε επαρκώς για την απολογία, μία ελλιπέστατη στην ουσία δικογραφία που σχηματίστηκε εντός ελαχίστου χρόνου με παντελώς ατεκμηρίωτες θέσεις και βάσεις», είπε στην εκπομπή του Μάκη Πολλάτου στο ραδιόφωνο Ertecho 105.8 ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας, Γιώργος Δούμας.

Εξήγησε ότι δεν αποδέχεται ότι η φωτιά προήλθε από την εγκατάσταση αλλά από άλλα αίτια εξωγενή ακόμη και από εμπρησμό. «Δεν επήλθε ένωση των αεραγωγών ώστε να προκληθεί σπινθηρισμός. Αυτό πλέον με επιστημονικά δεδομένα», τόνισε ο δικηγόρος.

Αναφορικά με τη δικογραφία εξήγησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. «Εγώ θα επιχειρηματολογήσω την εκ των ενόντων διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και κατηγορήθηκε άνθρωπος σε αυτό τον βαθμό. (…) Δεν έχω στοιχεία. Δηλαδή είχα πει και δημόσια και λέω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν χωρεί στο ελληνικό δικαιικό σύστημα η έννοια της Ιφιγένειας στον βωμό συμφερόντων», σημείωσε ο δικηγόρος.

Πριν από περίπου έναν μήνα στην ίδια περιοχή είχε προκληθεί και πάλι φωτιά μικρής έκτασης και τότε ο δήμαρχος Στυλίδας προχώρησε σε τεχνικές εργασίες στον εναέριο αγωγό. Ο Γιώργος Δούμας επέμεινε, όμως, ότι ο δήμαρχος με τις τεχνικές εργασίες δεν αποδέχθηκε ότι υπήρχε υπαιτιότητα της εγκατάστασης για την τότε φωτιά. «Ασφαλώς έκανε αμελλητί (σ.σ. διορθώσεις). Δεν απεδέχθηκε (σ.σ. την υπαιτιότητα). Απλούστατα έτι περαιτέρω και με περιβάλλοντα ζήλο ενίσχυσε περαιτέρω το δίκτυο», υπογράμμισε ο δικηγόρος.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση η δικογραφία για την φωτιά στη Βοιωτία να συνδεθεί και με τον θάνατο των δύο πιλότων του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα ο Γιώργος Δούμας απάντησε: «Αυτό η κοινή λογική μόνο σε επίπεδο φαντασίας μπορεί να το συνδέσει».

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