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Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με μια εξαιρετικά κρίσιμη αποστολή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948

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Super προσφορά: Η πρόκριση του Παναθηναϊκού σε απόδοση* 100!
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Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με μια εξαιρετικά κρίσιμη αποστολή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, στη διπλή μάχη που θα κρίνει το εισιτήριο για τα Play Off του Conference League.

Το συγκρότημα του Γιάκομπ Νέεστρουπ βρίσκεται ήδη σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό και καλείται να κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

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Τα περιθώρια λάθους είναι μηδαμινά, καθώς κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι καθοριστικό. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιβεβαιώσουν στο χορτάρι την ποιοτική ανωτερότητά τους, βγάζοντας παράλληλα στον αγωνιστικό χώρο τη συνοχή και τη βελτίωση που απαιτούνται σε αυτό το επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διατηρήσει την συγκέντρωσή του σε αυτό το ευρωπαϊκό σπριντ, με αφετηρία την εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 και στη συνέχεια τη ρεβάνς στην Βουλγαρία, όπου θα σφραγιστεί η πρόκριση.

Οι νέες προσθήκες του καλοκαιριού ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην τακτική του Δανού τεχνικού, παίρνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Το «Τριφύλλι» θέλει να δείξει ξεκάθαρα στους αγώνες με τους Βούλγαρους ότι έχει την ποιότητα και την προσωπικότητα να προχωρήσει μακριά στην Ευρώπη.

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