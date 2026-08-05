Καιρός: «Κοκτέιλ» ζέστης και ισχυρών ανέμων ανεβάζει τον κίνδυνο φωτιάς

Το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται να πλήξει τη χώρα, σε συνδυασμό με τα μελτέμια αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: «Κοκτέιλ» ζέστης και ισχυρών ανέμων ανεβάζει τον κίνδυνο φωτιάς
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Ιδιαίτερα δυσμενείς παραμένουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα, καθώς οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο συνδυάζονται με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και χαμηλά επίπεδα υγρασίας, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, τα μελτέμια εξακολουθούν να επικρατούν στο Αιγαίο, πνέοντας με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ. Οι άνεμοι ακολουθούν πλέον τον τυπικό ημερήσιο κύκλο τους, ενισχυόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες και εξασθενώντας σταδιακά προς το βράδυ.

Η ισχυρότερη επίδραση των βοριάδων εντοπίζεται στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και στα ανατολικά προσήνεμα τμήματα της χώρας, όπως η ανατολική Αττική και η κεντρική και νότια Εύβοια, χωρίς όμως να φτάνουν τις ακραίες εντάσεις των προηγούμενων ημερών.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία. Σήμερα, Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, την Άρτα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Όσον αφορά τον καιρό, αρχικά αναμένονται λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τη χαμηλή σχετική υγρασία και τους ισχυρούς ανέμους, διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο πυρκαγιών, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Πέμπτη

Το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, στο στενό του Καφηρέα, στη νότια Εύβοια και στη νότια Κρήτη. Παράλληλα, θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι άνεμοι στις υπήνεμες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Ωστόσο, η κύρια ζώνη δράσης των ισχυρών ανέμων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται μέσα στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μια μικρή πτώση στα ανατολικά, χωρίς όμως ουσιαστική διαφοροποίηση.

Παρασκευή

Λίγες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν τοπικά ισχυροί έως πολύ ισχυροί στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, στις ίδιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 36 με 37°C, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38 με 39°C και πιθανώς λίγο πιο υψηλά.

Σαββατοκύριακο

Οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ διαφαίνεται τάση περαιτέρω ενίσχυσής τους από την Κυριακή και ακόμη περισσότερο προς τη Δευτέρα. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Την Κυριακή η αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη, με περισσότερες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 37 με 38°C, τοπικά τους 39°C, ενώ σε περιοχές που ευνοούν υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα λόγω της καταβατικής επίδρασης των βορείων ανέμων, δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40°C και στη βόρεια.

Τη Δευτέρα τα μελτέμια αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα θερμό διάστημα που θα έχει προηγηθεί, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο επιβαρυμένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και κυρίως ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

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