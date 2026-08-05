Κάρπαθος: Το πιο υποτιμημένο νησί είναι ένας κρυφός παράδεισος στα Δωδεκάνησα

Snapshot Η Κάρπαθος θεωρείται το πιο υποτιμημένο τουριστικό νησί των Δωδεκανήσων με τιρκουάζ νερά και γραφικά χωριά.

Οι περισσότεροι τουρίστες μένουν μόνο δύο ημέρες στην Κάρπαθο πριν συνεχίσουν στη Ρόδο, κάτι που θεωρείται λάθος.

Ένα πρόγραμμα επτά ημερών στην Κάρπαθο επιτρέπει την πλήρη απόλαυση των παραλιών, των χωριών και των τοπίων του νησιού.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν παραλίες όπως η Απέλλα, η Αχάττα, η Κυρά Παναγιά και το λιμάνι στα Πηγάδια.

Η βόλτα με βάρκα στη Σάρια προτείνεται για τις τελευταίες μέρες της διαμονής. Snapshot powered by AI

Έναν παράδεισο με τιρκουάζ νερά και γραφικά χωριά κρύβει η Κάρπαθος, που αποτελεί το πιο υποτιμημένο τουριστικό προορισμό των Δωδεκανήσων. Οι περισσότεροι τουρίστες συνήθως διαμένουν δύο ημέρες στην Κάρπαθο πριν μεταβούν στην Ρόδο για πολυήμερες διακοπές.

Ωστόσο ένα πρόγραμμα επτά ημέρων για την επίσκεψη Κάρπαθο αποδεικνύει ότι αυτό είναι λάθος. Αν έχετε 10 με 15 ημέρες να περάσετε σε αυτό το νησί των Δωδεκανήσων, αυτή θα είναι η καλύτερη απόφαση που έχετε πάρει ποτέ.

1η μέρα: Επίσκεψη σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Μεσογείου στην Απέλλα! Περάστε τη μέρα σας στα χωριά Πύλες, Μεσοχώρι ή Όθος.

2η μέρα: Βόλτα στο λιμάνι στα Πηγάδια και στα δύο χωριά με την εντυπωσιακή θέα, Απέρι και Μενέτες.

3η μέρα: Μπάνιο στα τιρκουάζ νερά της Αχάττας και βόλτα στο ηλιοβασίλεμα της Αρκάσας.

4η μέρα: Στο χωριό Κάτω Λευκός για κολύμπι και μεσημεριανό και κανένας λόγος να βιαστείτε!

5η μέρα: Κολύμπι στα βόρεια και την πιο πολυφωτογραφημένη παραλία του νησιού, την Κυρά Παναγιά, δίπλα στο ορεινό χωριό Σπόα.

6η-7η μέρα: Βόλτα με βάρκα στη Σάρια.