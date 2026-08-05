Διάσωση 45 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Λέμβος με 45 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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