Διάσωση 45 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας
Η λέμβος με τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λέμβος με 45 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση 45 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας
09:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρή 61χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό
08:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής η ΕΛΑΣ
08:08 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Nα πώς μπορείς να “ξεκλειδώσεις” το κρυφό παιχνίδι του TikTok
05:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ