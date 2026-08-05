Περέζ Χίλτον: Ο διάσημος blogger αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι σε live μετάδοση στο TikTok

Ο διάσημος blogger Περέζ Χίλτον μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μαϊάμι το βράδυ της Τρίτης, αφού αστυνομικοί έλαβαν πολλαπλές κλήσεις που ανέφεραν ότι ο ίδιος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, κρατώντας ένα μαχαίρι και προκαλώντας τραύματα στο κορμί του.

Στο βίντεο, το οποίο είναι πολύ σκληρό για να μεταδοθεί, ο Χίλτον, καλυμμένος με αίμα, φαίνεται να απολαμβάνει τα τραύματα που προκαλεί στο εαυτό του, ενώ ακούγεται να φωνάζει «F*ck yes». Σε ένα άλλο βίντεο, όταν αντιλήφθηκε ότι βρισκόντουσαν έξω από το σπίτι του αστυνομικοί, ο Χίλτον είπε: «Πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».

Χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν το τρομακτικό live έγραφαν στον blogger, να σταματήσει, ενώ άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να καλέσουν την αστυνομία.

Προσοχή: Σκληρή εικόνα

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, σε δήλωσή του στην Daily Mail, ανέφερε ότι οι αρχές έσπευσαν στο σπίτι του Χίλτον μετά από «πολλαπλές» κλήσεις έκτακτης ανάγκης από θαυμαστές του blogger. Αστυνομικοί που συνομίλησαν με μέλη της οικογένειας του, επιβεβαίωσαν ότι ο Πέρεζ Χίλτον, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, ήταν μόνος του στο σπίτι.

Μαζί με πυροσβέστες και διασώστες, οι αρχές μετέφεραν τον Χίλτον σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, η Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων του Γραφείου του Σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ και εξειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παρέμειναν στον τόπο του συμβάντος για να παράσχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του Χίλτον.

Το σοκαριστικό βίντεο έχει κατέβει από το TikTok και ο λογαριασμός του Χίλτον έχει ανασταλεί.

Εκπρόσωποι του blogger δήλωσαν στο TMZ ότι έχουν λάβει γνώση του ανησυχητικού περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αφορά τον Περέζ Χίλτον.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί του, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας να τον βρούμε. Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ευημερία του Πέρεζ, καθώς και η ευημερία της οικογένειάς του. Μέχρι να έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δεν θα προβαίνουμε σε εικασίες ούτε θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Ο Πέρεζ Χίλτον, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Μάριο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε γνωστός την δεκαετία 2000, όταν δημιούργησε ένα blog με ειδήσεις και κουτσομπολιά για διάσημους.

Το blog του γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλές διασημότητες, λόγω της αιχμηρής και αμφιλεγόμενης αρθρογραφίας του, η οποία θεωρήθηκε προσβλητική, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες.