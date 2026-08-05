Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί: Νέο επεισόδιο στον δικαστικό πόλεμο

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ ζητά από την Αντζελίνα Τζολί να καταθέσει οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2017 έως 2019, αμφισβητώντας την παύση της καριέρας της μετά το 2016.

Η Τζολί έχει καταθέσει οικονομικά έγγραφα μόνο για τα έτη 2020 και 2021, παρά τη συμφωνία να προσκομίσει στοιχεία και για την περίοδο 2017-2021.

Οι δικηγόροι του Πιτ υποστηρίζουν ότι η Τζολί παρακρατεί οικονομικά έγγραφα και ότι πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο Miraval για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Η πλευρά της Τζολί δηλώνει ότι η πώληση του μεριδίου στο Miraval έγινε για να αποδεσμευτεί από τον Πιτ, ενώ οι δικηγόροι του Πιτ θεωρούν ότι στόχος ήταν να βλάψει το οινοποιείο και να εκδιώξει τον Πιτ.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται παρά το διαζύγιο, με έντονες αντιπαραθέσεις για οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα. Snapshot powered by AI

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται ο δικαστικός πόλεμος του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί παρά το διαζύγιο.

Η νομική αντιπαράθεση του πρώην ζευγαριού πήρε μία νέα δραματική τροπή καθώς ο ηθοποιός ζητά από την πρώην σύζυγό του να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματά της. Οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει την Αντζελίνα Τζολί να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τα εισοδήματά της από το 2017 έως το 2019, αφού η ίδια ισχυρίστηκε ότι έθεσε σε παύση την καριέρα της μετά τον χωρισμό τους το 2016.

Η Τζολί φέρεται να συμφώνησε να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2017 έως 2021, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει έγγραφα μόνο για τα έτη 2020 και 2021. Σε δικαστικά έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα «The Daily Mail», οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ ισχυρίζονται ότι η πρώην σύζυγός του παρακρατεί συγκεκριμένα οικονομικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει να τα προσκομίσει.

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Βενετίας @ EPA/FABIO FRUSTACI

«Στην ανταγωγή της Τζολί υποστηρίζεται ότι, μετά τον χωρισμό των δύο το 2016, έθεσε την καριέρα της σε αναστολή, “παραιτούμενη από αποδοχές πολλών ετών”, ότι ο Πιτ κατείχε “σημαντική επιρροή και έλεγχο” πάνω της, εν μέρει λόγω της οικονομικής της κατάστασης εκείνη την εποχή· και ότι μέχρι το 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να πουλήσει το μερίδιό της στο Miraval για να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία» από αυτόν», αναφέρεται στην αγωγή του Πιτ.

Να σημειωθεί ότι ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί βρίσκονται στα δικαστήρια καθώς η ηθοποιός πούλησε το μερίδιο της στο ιστορικό οινοποιείο Miraval στη Γαλλία το οποίο είχαν αγοράσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η πλευρά της Τζολί υποστηρίζει ότι η πώληση έγινε για να καταφέρει να αποδεσμευτεί από τον πρώην σύζυγό της. Οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ επιμένουν ότι στόχος της ηθοποιού ήταν να δημιουργήσει πρόβλημα στο οινοποιείο και να οδηγήσει τον Μπραντ Πιτ στην πόρτα της εξόδου.