Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά της Ευγενίας Σαμαρά - «Λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα»

Με ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε να εντυπωσιάσει τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευγενία Σαμαρά, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο της στο οποίο κάνει snorkeling

Στο βίντεο, η δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται να καταδύεται κρατώντας την αναπνοή της και φορώντας μάσκα, ενώ σε κάποιο σημείο περνά κάτω από στενούς βράχους, παραμένοντας για αρκετά δευτερόλεπτα κάτω από το νερό.

Η Ευγενία Σαμαρά δεν αποκάλυψε σε ποια περιοχή τραβήχτηκε το βίντεο και για το ποια παραλία πρόκειται, ωστόσο η λεζάντα της ανάρτησής της «Under the sea, Για λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα», άφησε να εννοηθεί πως οι διακοπές της στην Ελλάδα φτάνουν στο τέλος τους.

https://www.instagram.com/p/DboRVlxts4I/

Διαβάστε επίσης