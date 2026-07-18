Ευγενία Σαμαρά: Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τις διακοπές της στο Κιργιστάν

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram φαίνεται η ηθοποιός να κάνει ιππασία και να μπάνιο σε ιαματικές πηγές.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ευγενία Σαμαρά: Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τις διακοπές της στο Κιργιστάν
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  • Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε το Κιργιστάν ως προορισμό για τις διακοπές της.
  • Στις αναρτήσεις της φαίνεται να κάνει ιππασία και μπάνιο σε ιαματικές πηγές.
  • Η περιοχή που επισκέφτηκε είναι γνωστή για τις φυσικές θερμές πηγές της και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στην οροσειρά Terskey Ala-Too.
  • Στην περιοχή ζουν άγρια ζώα, όπως καφέ αρκούδες, λύκοι και σπάνια χιονόπαρδαλη, αλλά η ηθοποιός δεν αντίκρισε κανένα κατά την παραμονή της.
  • Οι ντόπιοι συνεχίζουν μια νομαδική παράδοση αιώνων, μετακινούμενοι εποχικά και στήνοντας γιούρτες το καλοκαίρι.
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Έναν εναλλακτικό προορισμό επέλεξε για τις διακοπές της η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram φαίνεται η ηθοποιός να κάνει ιππασία και να μπάνιο σε ιαματικές πηγές.

«Μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν. Το όνομά του σημαίνει στα κιργιζικά «Χρυσή Ιαματική Πηγή». Και βασικά είναι διάσημο γι’αυτό που λέει το όνομα του, για τις φυσικές θερμές πηγές του.

https://www.instagram.com/p/Da5y2ohjWEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, μέσα στην οροσειρά Terskey Ala-Too (εκεί ζουν άγρια ζώα όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ σπάνια, η χιονόπαρδαλη- ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ)», ανέφερε σε ανάρτηση η Ευγενία Σαμαρά.

Και συνέχισε: «Πολλές οικογένειες στην περιοχή μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια νομαδική παράδοση αιώνων. Δηλαδή όπως έλεγε και Άκης Πάνου - επτά νομά σε ένα δωμά».

https://www.instagram.com/reel/Da3Q8q6N5gq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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