Ευγενία Σαμαρά για τον θάνατο του πατέρα της: «Τότε είδα την πραγματικότητα γύρω μου»

Για την απώλεια του πατέρα της και πώς το γεγονός αυτό άλλαξε την αντίληψή της για την ζωή και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο κανάλι «Nansou Tv» στο YouTube η Ευγενία Σαμαρά.

«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό. Για να πω την αλήθεια, μετά από την απώλεια του πατέρα μου ακόμη περισσότερο. Κάπως τα πράγματα ήρθαν και κάθισαν και είδα την πραγματικότητα γύρω μου», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όσο είναι η απώλεια ενός ανθρώπου τόσο κοντινού και αγαπημένου, κάπως τα πράγματα έρχονται και παίρνουν την πραγματική τους διάσταση στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να στρεσαριστώ για πράγματα για τα οποία στρεσαριζόμουν παλιά και πια μου φαίνονται μικρά», πρόσθεσε η Ευγενία Σαμαρά.

«Θα γίνουν όλα. Οπότε μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση που έγινε τότε με έναν δύσκολο τρόπο φυσικά, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω και καταλήγοντας πως είμαι στην καλύτερη φάση που μπορώ να είμαι, μπορώ να είμαι πιο πολύ στο τώρα. Και αυτό επιδιώκω, πολύ», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

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