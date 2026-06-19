Συγκλονίζει η ηθοποιός Μαίρη Ραζή για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της - «Πάει ο Σωτήρης, πάει»

Συγκινεί η Μαίρη Ραζή για τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα.

Σε ανάρτησή της στα social media η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον σύντροφό της δημοσιεύοντας την τελευταία φωτογραφία που έβγαλαν μαζί.

«Πάει ο Σωτήρης, πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω» έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Η κηδεία του καταξιωμένου ηθοποιού που ήταν και σύζυγος της ηθοποιού Μαίρης Ραζή, θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

«Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα. Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου. Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που τον κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη για τον θάνατο του Σωτήρη Τσόγκα

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, ενός σημαντικού θεατρανθρώπου με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Στη μακρά του παρουσία στο σανίδι, ο Σωτήρης Τσόγκας ερμήνευσε από πολύ νωρίς ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του. Πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα, με κυριότερο το Θέατρο "Πρόβα", το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή, επί πολλά χρόνια, ανεβάζοντας και σκηνοθετώντας πλήθος παραστάσεων. Σημαντικότατη υπήρξε και η προσφορά του στις νεότερες γενιές, ως καθηγητή σε πολλές σχολές και σεμινάρια. Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του.

Στη σύζυγό του και την κόρη τους, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

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