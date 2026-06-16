Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα
«Ελπίζουμε και κάνουμε προσπάθειες να τα καταφέρει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πολύ σοβαρό».
Όπως είπε στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μάρω Κοντού πήγε στην εφημερία του νοσοκομείου το βράδυ της Δευτέρας και νοσηλεύεται στην καρδιοχειρουργική κλινική, καθώς παρακολουθείται από πνευμονολόγους.
«Το πρόβλημά της είναι πολύ σοβαρό, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν και ελπίζουμε να τα καταφέρει», δήλωσε ο κύριος Γιαννακός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15 ∙ WHAT THE FACT
Ξεχάστε τούβλα και μπετά: Το σπίτι που συναρμολογείται σαν παζλ κάνει θραύση στην Ευρώπη
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: 16χρονος και 14χρονος επιτέθηκαν και χτύπησαν 13χρονο
10:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αργυρούπολη: Συμπλοκή εννέα ατόμων στην Πλατεία Ηρώων - 3 τραυματίες
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
10:36 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
10:13 ∙ WHAT THE FACT
Κορυφαίες συμβουλές για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών μέσα και έξω από το σπίτι σας
08:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας
06:52 ∙ LIFESTYLE
MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε
07:57 ∙ WHAT THE FACT