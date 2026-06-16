Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πολύ σοβαρό».

Όπως είπε στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μάρω Κοντού πήγε στην εφημερία του νοσοκομείου το βράδυ της Δευτέρας και νοσηλεύεται στην καρδιοχειρουργική κλινική, καθώς παρακολουθείται από πνευμονολόγους.

«Το πρόβλημά της είναι πολύ σοβαρό, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν και ελπίζουμε να τα καταφέρει», δήλωσε ο κύριος Γιαννακός.

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