ΗΠΑ: Σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες πλήττουν την Ιντιάνα - Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Snapshot Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Ιντιάνα από τις 11 Αυγούστου.

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο κυβερνήτης Μάικ Μπράουν ζήτησε και έλαβε ομοσπονδιακή βοήθεια, με τον πρόεδρο Τραμπ να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχουν επαρκείς πόροι και αποθεματικά κεφάλαια για την αντιμετώπιση της κρίσης στην πολιτεία.

Καταστράφηκαν δρόμοι και πραγματοποιήθηκαν διασώσεις κατοίκων λόγω των πλημμυρών και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Έντονες καταιγίδες και πλημμύρες έπληξαν την Ιντιάνα αυτήν την εβδομάδα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μάικ Μπράουν, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την τοπικής εφημερίδα The Indianapolis Star.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει έναν δρόμο να έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες.

Οι σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα στις 11 Αυγούστου, ανέφερε ο Μπράουν σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς πόροι και αποθεματικά κεφάλαια για τις δύσκολες ημέρες που αντιμετωπίζει η πολιτεία του, ωστόσο ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια, ενώ παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο οποίος ενέκρινε το αίτημα.