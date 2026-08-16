Πρωινός πόνος στο στομάχι: 11 αιτίες και πότε να ανησυχήσετε
Γιατί έχετε πόνο στο στομάχι το πρωί: Από δυσπεψία σε πιο σοβαρά προβλήματα.
Το ξύπνημα με πόνο στο στομάχι μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά ο χρονισμός από μόνος του δεν προσδιορίζει την αιτία. Τα πρωινά συμπτώματα μπορεί να αντικατοπτρίζουν άδειο στομάχι, δυσκοιλιότητα, ένα αργό γεύμα ή μια πάθηση που επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα επεισόδια είναι ήπια, αλλά ο επίμονος ή έντονος πόνος αξίζει προσοχής.
Ποιες είναι 11 πιο συχνές αιτίες πόνου στο στομάχι το πρωί;
- Δυσπεψία: Τα γεύματα αργά το βράδυ, τα λιπαρά ή πικάντικα τρόφιμα, το αλκοόλ, η καφεΐνη και το γρήγορο φαγητό μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα, φούσκωμα, ρέψιμο και ναυτία.
- Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ): Το ΣΕΕ προκαλεί επαναλαμβανόμενες κράμπες με δυσκοιλιότητα, διάρροια, φούσκωμα ή ατελή κένωση. Ο πόνος μπορεί να βελτιωθεί μετά από μια κένωση.
- Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ): Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα μπορούν να προκαλέσουν πόνο με επίμονη διάρροια, κόπωση, απώλεια βάρους ή αίμα στα κόπρανα.
- Δυσκοιλιότητα: Τα κόπρανα και τα αέρια μπορούν να συσσωρευτούν, προκαλώντας κράμπες, πίεση και φούσκωμα. Σκληρά κόπρανα, κόπωση και λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα είναι τυπικές ενδείξεις.
- Έλκος στομάχου: Ένα έλκος στο στομάχι ή τον δωδεκαδάκτυλο μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα, μερικές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά το ξύπνημα. Η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H.pylori) και η τακτική χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων είναι οι κύριες αιτίες.
- Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Το να ξαπλώνετε σε οριζόντια θέση διευκολύνει την παλινδρόμηση. Η πρωινή δυσφορία μπορεί να εμφανιστεί με καούρα, ξινίλα, ναυτία, βήχα και βραχνάδα.
- Σκωληκοειδίτιδα: Ο πόνος μπορεί να ξεκινήσει κοντά στον ομφαλό και να μετακινηθεί στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα, συνήθως επιδεινούμενος. Πυρετός, ναυτία, έμετος ή απώλεια όρεξης αυξάνουν την ανησυχία.
- Πέτρες στη χολή: Ένας φραγμένος χοληδόχος πόρος μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό πόνο στην άνω δεξιά ή άνω μέση κοιλιακή χώρα, που μερικές φορές εξαπλώνεται στην πλάτη ή τον δεξιό ώμο, με ναυτία ή έμετο.
- Άγχος: Ο εγκέφαλος και το έντερο επικοινωνούν στενά, επομένως το άγχος μπορεί να μεταβάλει τις κινήσεις του εντέρου και να αυξήσει την ευαισθησία στον πόνο. Η πρωινή ναυτία και οι κράμπες μπορεί να εμφανιστούν πριν από αγχωτικά γεγονότα.
- Τροφική αλλεργία ή δυσανεξία: Κάποιες τροφές μπορεί να οδηγήσουν σε κράμπες, φούσκωμα, διάρροια ή αέρια. Η αλλεργία μπορεί επίσης να προκαλέσει κνίδωση, πρήξιμο, συριγμό ή δυσκολία στην αναπνοή.
- Επινεφριδιακή ανεπάρκεια: Σε σπάνιες περιπτώσεις, η χαμηλή παραγωγή κορτιζόλης, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Addison, μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος με ναυτία, διάρροια, απώλεια βάρους, κόπωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση.
Τι μπορείτε να κάνετε εάν ο πόνος είναι ήπιος;
Αναζητήστε μοτίβα. Σημειώστε πού εμφανίζεται ο πόνος, πόσο διαρκεί, τυχόν αλλαγές στο έντερο και αν ακολουθεί αργά γεύματα, αλκοόλ ή συγκεκριμένα τρόφιμα. Μικρότερα βραδινά γεύματα, επαρκής ενυδάτωση και αποφυγή ξαπλώματος αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσουν στη δυσπεψία και την παλινδρόμηση.
Ο επαναλαμβανόμενος πόνος δεν πρέπει να αυτοθεραπεύεται επανειλημμένα χωρίς διάγνωση, ειδικά όταν διαταράσσει τον ύπνο ή γίνεται συχνότερος.
Πότε ο πρωινός πόνος στο στομάχι αποτελεί επείγον περιστατικό;
Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για:
- ξαφνικό ή έντονο πόνο
- άκαμπτη ή πρησμένη κοιλιά
- επίμονο έμετο
- έμετο με αίμα
- μαύρα ή αιματηρά κόπρανα
- πυρετό με επιδείνωση του πόνου
- δυσκολία στην αναπνοή
- λιποθυμία
- σημαντική πίεση στο στήθος
Ο πόνος που επιμένει για αρκετές ημέρες, επιστρέφει επανειλημμένα ή εμφανίζεται με ανεξήγητη απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης ή σημαντικές αλλαγές στο έντερο θα πρέπει επίσης να αξιολογείται.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορούν τα καρδιακά προβλήματα να μοιάζουν με πόνο στο στομάχι;
Ναι. Ο πόνος που σχετίζεται με την καρδιά μπορεί περιστασιακά να γίνει αισθητός στην άνω κοιλιακή χώρα και να μοιάζει με δυσπεψία. Νέα δυσφορία με πίεση στο στήθος, εφίδρωση, δύσπνοια, ναυτία ή πόνο που εξαπλώνεται στο χέρι, τη γνάθο ή την πλάτη απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση.
Πρέπει να πάρω ιβουπροφαίνη για ανεξήγητο πρωινό πόνο στο στομάχι;
Όχι συστηματικά. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να ερεθίσουν το στομάχι και να συμβάλουν σε γαστρίτιδα ή έλκη.
Συμπέρασμα
Ο πρωινός πόνος στο στομάχι μπορεί να προέρχεται από κάτι τόσο απλό όσο η δυσπεψία και η δυσκοιλιότητα, αλλά μπορεί επίσης να συνοδεύει έλκη, χολόλιθους, φλεγμονώδη νόσο και σκωληκοειδίτιδα. Ο χρονισμός από μόνος του δεν μπορεί να διαγνώσει την αιτία.
Δώστε προσοχή στο σημείο, τα συνοδευτικά συμπτώματα και τυχόν υποτροπή και ζητήστε άμεση φροντίδα όταν ο πόνος είναι σοβαρός, επιδεινώνεται ή σχετίζεται με αιμορραγία, πυρετό ή έμετο.
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