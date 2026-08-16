Πρωινός πόνος στο στομάχι: 11 αιτίες και πότε να ανησυχήσετε

Γιατί έχετε πόνο στο στομάχι το πρωί: Από δυσπεψία σε πιο σοβαρά προβλήματα.

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Πρωινός πόνος στο στομάχι: 11 αιτίες και πότε να ανησυχήσετε
ΥΓΕΙΑ
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Το ξύπνημα με πόνο στο στομάχι μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά ο χρονισμός από μόνος του δεν προσδιορίζει την αιτία. Τα πρωινά συμπτώματα μπορεί να αντικατοπτρίζουν άδειο στομάχι, δυσκοιλιότητα, ένα αργό γεύμα ή μια πάθηση που επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα επεισόδια είναι ήπια, αλλά ο επίμονος ή έντονος πόνος αξίζει προσοχής.

Ποιες είναι 11 πιο συχνές αιτίες πόνου στο στομάχι το πρωί;

  1. Δυσπεψία: Τα γεύματα αργά το βράδυ, τα λιπαρά ή πικάντικα τρόφιμα, το αλκοόλ, η καφεΐνη και το γρήγορο φαγητό μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα, φούσκωμα, ρέψιμο και ναυτία.
  2. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ): Το ΣΕΕ προκαλεί επαναλαμβανόμενες κράμπες με δυσκοιλιότητα, διάρροια, φούσκωμα ή ατελή κένωση. Ο πόνος μπορεί να βελτιωθεί μετά από μια κένωση.
  3. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ): Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα μπορούν να προκαλέσουν πόνο με επίμονη διάρροια, κόπωση, απώλεια βάρους ή αίμα στα κόπρανα.
  4. Δυσκοιλιότητα: Τα κόπρανα και τα αέρια μπορούν να συσσωρευτούν, προκαλώντας κράμπες, πίεση και φούσκωμα. Σκληρά κόπρανα, κόπωση και λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα είναι τυπικές ενδείξεις.
  5. Έλκος στομάχου: Ένα έλκος στο στομάχι ή τον δωδεκαδάκτυλο μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα, μερικές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά το ξύπνημα. Η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H.pylori) και η τακτική χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων είναι οι κύριες αιτίες.
  6. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Το να ξαπλώνετε σε οριζόντια θέση διευκολύνει την παλινδρόμηση. Η πρωινή δυσφορία μπορεί να εμφανιστεί με καούρα, ξινίλα, ναυτία, βήχα και βραχνάδα.
  7. Σκωληκοειδίτιδα: Ο πόνος μπορεί να ξεκινήσει κοντά στον ομφαλό και να μετακινηθεί στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα, συνήθως επιδεινούμενος. Πυρετός, ναυτία, έμετος ή απώλεια όρεξης αυξάνουν την ανησυχία.
  8. Πέτρες στη χολή: Ένας φραγμένος χοληδόχος πόρος μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό πόνο στην άνω δεξιά ή άνω μέση κοιλιακή χώρα, που μερικές φορές εξαπλώνεται στην πλάτη ή τον δεξιό ώμο, με ναυτία ή έμετο.
  9. Άγχος: Ο εγκέφαλος και το έντερο επικοινωνούν στενά, επομένως το άγχος μπορεί να μεταβάλει τις κινήσεις του εντέρου και να αυξήσει την ευαισθησία στον πόνο. Η πρωινή ναυτία και οι κράμπες μπορεί να εμφανιστούν πριν από αγχωτικά γεγονότα.
  10. Τροφική αλλεργία ή δυσανεξία: Κάποιες τροφές μπορεί να οδηγήσουν σε κράμπες, φούσκωμα, διάρροια ή αέρια. Η αλλεργία μπορεί επίσης να προκαλέσει κνίδωση, πρήξιμο, συριγμό ή δυσκολία στην αναπνοή.
  11. Επινεφριδιακή ανεπάρκεια: Σε σπάνιες περιπτώσεις, η χαμηλή παραγωγή κορτιζόλης, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Addison, μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος με ναυτία, διάρροια, απώλεια βάρους, κόπωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση.
γυναικα ξαπλωνει σε καναπε με πονο στο στομαχι

Τι μπορείτε να κάνετε εάν ο πόνος είναι ήπιος;

Αναζητήστε μοτίβα. Σημειώστε πού εμφανίζεται ο πόνος, πόσο διαρκεί, τυχόν αλλαγές στο έντερο και αν ακολουθεί αργά γεύματα, αλκοόλ ή συγκεκριμένα τρόφιμα. Μικρότερα βραδινά γεύματα, επαρκής ενυδάτωση και αποφυγή ξαπλώματος αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσουν στη δυσπεψία και την παλινδρόμηση.

Ο επαναλαμβανόμενος πόνος δεν πρέπει να αυτοθεραπεύεται επανειλημμένα χωρίς διάγνωση, ειδικά όταν διαταράσσει τον ύπνο ή γίνεται συχνότερος.

Πότε ο πρωινός πόνος στο στομάχι αποτελεί επείγον περιστατικό;

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για:

  • ξαφνικό ή έντονο πόνο
  • άκαμπτη ή πρησμένη κοιλιά
  • επίμονο έμετο
  • έμετο με αίμα
  • μαύρα ή αιματηρά κόπρανα
  • πυρετό με επιδείνωση του πόνου
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • λιποθυμία
  • σημαντική πίεση στο στήθος

Ο πόνος που επιμένει για αρκετές ημέρες, επιστρέφει επανειλημμένα ή εμφανίζεται με ανεξήγητη απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης ή σημαντικές αλλαγές στο έντερο θα πρέπει επίσης να αξιολογείται.

γυναικα με πονο στο στομαχι

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα καρδιακά προβλήματα να μοιάζουν με πόνο στο στομάχι;

Ναι. Ο πόνος που σχετίζεται με την καρδιά μπορεί περιστασιακά να γίνει αισθητός στην άνω κοιλιακή χώρα και να μοιάζει με δυσπεψία. Νέα δυσφορία με πίεση στο στήθος, εφίδρωση, δύσπνοια, ναυτία ή πόνο που εξαπλώνεται στο χέρι, τη γνάθο ή την πλάτη απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση.

Πρέπει να πάρω ιβουπροφαίνη για ανεξήγητο πρωινό πόνο στο στομάχι;

Όχι συστηματικά. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να ερεθίσουν το στομάχι και να συμβάλουν σε γαστρίτιδα ή έλκη.

Συμπέρασμα

Ο πρωινός πόνος στο στομάχι μπορεί να προέρχεται από κάτι τόσο απλό όσο η δυσπεψία και η δυσκοιλιότητα, αλλά μπορεί επίσης να συνοδεύει έλκη, χολόλιθους, φλεγμονώδη νόσο και σκωληκοειδίτιδα. Ο χρονισμός από μόνος του δεν μπορεί να διαγνώσει την αιτία.

Δώστε προσοχή στο σημείο, τα συνοδευτικά συμπτώματα και τυχόν υποτροπή και ζητήστε άμεση φροντίδα όταν ο πόνος είναι σοβαρός, επιδεινώνεται ή σχετίζεται με αιμορραγία, πυρετό ή έμετο.

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