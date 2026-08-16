Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 28 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα.
  • Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο 26 έως 30 Αυγούστου 2026.
  • 61 χώροι φιλοξενούν ειδικές εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό, με ωράριο από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00.
  • Η διοργάνωση πραγματοποιείται για 27η συνεχή χρονιά υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς.
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Τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου, στις 00:18 ώρα Ελλάδας, οι λάτρεις του διαστήματος θα μπορούν να δουν την πανσέληνο του Αυγούστου ή αλλιώς την «πανσέληνο του Οξύρρυγχου».

Το υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση, δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ.

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