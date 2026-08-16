Λιβύη: Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαουίγια

Snapshot Εκρήξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαουίγια προκάλεσε την παύση λειτουργίας μέρους των μονάδων.

Η κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διερευνά τα αίτια και εργάζεται για σταδιακή αποκατάσταση της παροχής.

Η έκρηξη ακολούθησε επίθεση σε υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια που είχε προκαλέσει διακοπή ρεύματος στην πόλη και γύρω περιοχές.

Πρόσφατα σημειώθηκε και άλλη επίθεση σε πετρελαϊκές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης δεξαμενής καυσίμου στο κύριο διυλιστήριο της χώρας.

Η Ζαουίγια αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κόμβο για τη δυτική Λιβύη, με κρίσιμες εγκαταστάσεις διύλισης και αποθήκευσης καυσίμων. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή της Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης στη Λιβύη, με αποτέλεσμα να τεθεί μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, ανακοίνωσε η κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται, χθες Σάββατο το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της χώρας.

Η εταιρεία τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι τεχνικοί της ερευνούν την αιτία της έκρηξης κι εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά.

Το συμβάν ακολουθεί μια επίθεση που σημειώθηκε σε υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη και σε περιοχές νότια από αυτή.

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, σημειώθηκε και άλλη επίθεση, όταν άγνωστοι έπληξαν πετρελαϊκές υποδομές, μεταξύ άλλων μια μεγάλη δεξαμενή με καύσιμο στην εγκατάσταση με το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο κράτος της βόρειας Αφρικής.

Η Ζαουίγια, περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, αποτελεί σημαντικό κόμβο για την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Το διυλιστήριο και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τροφοδοσία της δυτικής Λιβύης.

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