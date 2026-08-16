Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται και τα social

Snapshot Τα μεγαλύτερα «red flags» στις σχέσεις των νέων είναι η έλλειψη ειλικρίνειας, ο σεβασμός και η κλειστή τοποθεσία του κινητού χωρίς λόγο.

Παρά τη διαδεδομένη χρήση των social media, πολλοί νέοι δηλώνουν ότι θα έκαναν σχέση με κάποιον που δεν έχει προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μηνύματα που υποδηλώνουν σοβαρά προβλήματα, όπως «Πρέπει να μιλήσουμε» ή αποκαλύψεις απιστίας, θεωρούνται από τους νέους τα πιο ανεπιθύμητα.

Οι παραδοσιακοί ρόλοι στην πρωτοβουλία για την πρώτη κίνηση έχουν αλλάξει, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν συχνότερα αυτήν την πρωτοβουλία ή η πρωτοβουλία να διαμοιράζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Οι βασικές ανάγκες σε μια σχέση παραμένουν η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, παρά τις αλλαγές που φέρνουν τα social media. Snapshot powered by AI

Έρωτας στην εποχή των social media. Είναι σήμερα πιο εύκολο να γνωρίσεις κάποιον ή μήπως πιο δύσκολο να δημιουργήσεις μια πραγματική σχέση; Τα μηνύματα, η συνεχής επικοινωνία, η τοποθεσία, το κινητό και τα social media έχουν μπει για τα καλά στις σχέσεις των νέων και μαζί τους έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες.

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και ρώτησε νέους τι αναζητούν σε έναν σύντροφο, τι μπορεί να τους απομακρύνει και ποιο θεωρούν το μεγαλύτερο «red flag» σε μια σχέση.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Τα ψέματα, η έλλειψη σεβασμού και… η κλειστή τοποθεσία

Στις απαντήσεις των νέων, τα red flags είναι πολλά και διαφορετικά. Στην κορυφή βρίσκεται, όπως φαίνεται, η έλλειψη ειλικρίνειας.

«Να λέει ψέματα», απαντά χαρακτηριστικά ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ μια κοπέλα αναφέρεται στην τοποθεσία του κινητού: «Να κλείνει την τοποθεσία χωρίς λόγο...».

Για κάποιους, όμως, το μεγαλύτερο καμπανάκι έχει να κάνει με τον τρόπο που ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται στους γύρω του. Η έλλειψη σεβασμού, ακόμη και σε ένα απλό τραπέζι, μπορεί να αποτελέσει λόγο απομάκρυνσης.

«Άμα δεν σέβεται, είναι μεγάλο red flag», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας νέος, ενώ στη λίστα μπαίνουν ακόμη και ζητήματα προσωπικής υγιεινής, με έναν ερωτηθέντα να δηλώνει χωρίς περιστροφές: «Να μην πλένεται, ρε φίλε!».

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κινητό. Το τι κάνει κάποιος με το τηλέφωνό του όταν βρίσκεται μπροστά στον σύντροφό του φαίνεται να δημιουργεί επίσης υποψίες.

Θα έκαναν σχέση με κάποιον που δεν έχει social media;

Σε μια εποχή όπου το Instagram, το TikTok και τα υπόλοιπα social media αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, θα μπορούσε κάποιος να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που δεν διαθέτει καθόλου social media;

Οι απαντήσεις των νέων είναι μάλλον ξεκάθαρες: ναι.

«Ναι, γιατί όχι;», απαντά ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ άλλος λέει πως θα το δοκίμαζε «και μόνο για δοκιμή».

Για κάποιους, μάλιστα, η απουσία από τα social media δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και θετικό στοιχείο.

«Ίσα ίσα πιστεύω ότι είναι και καλύτερα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας νέος.

Φαίνεται, λοιπόν, πως παρά την κυριαρχία των social media στις γνωριμίες και στην επικοινωνία, η απουσία τους δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για μια σχέση.

«Πρέπει να μιλήσουμε» - Το μήνυμα που κανείς δεν θέλει να δει

Υπάρχουν κάποια μηνύματα που, όσο κι αν προσπαθεί κανείς, δύσκολα μπορεί να τα διαβάσει χωρίς να αισθανθεί ότι κάτι κακό έρχεται.

Στην ερώτηση ποιο μήνυμα δεν θα ήθελαν ποτέ να λάβουν, οι νέοι ήταν αποκαλυπτικοί.

«Πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε από κοντά», είναι μία από τις απαντήσεις.

Για άλλους, το χειρότερο σενάριο είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο: «Έχω πάει με άλλη όσο ήμουνα έξω».

«Να μείνουμε φίλοι;», απαντά ένας άλλος ερωτηθείς, ενώ στη λίστα υπάρχει και το μήνυμα που μπορεί να προκαλέσει άμεσα αναστάτωση: «Πρέπει να μιλήσουμε, έκανα κάτι με άλλον».

Οι απαντήσεις δείχνουν πως, ανεξάρτητα από την εποχή και τα μέσα επικοινωνίας, ο φόβος της απιστίας και του χωρισμού παραμένει διαχρονικός.

Ποιος κάνει σήμερα την πρώτη κίνηση;

Και αν τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζονται και επικοινωνούν οι νέοι, έχουν αλλάξει άραγε και το ποιος κάνει το πρώτο βήμα;

«Οι γυναίκες κάνουν κίνηση. Οι άντρες απλά περιμένουν πότε θα τους κυνηγήσουν», υποστηρίζει χαρακτηριστικά μία από τους ερωτηθέντες, περιγράφοντας μια αλλαγή στους παραδοσιακούς ρόλους.

Άλλοι θεωρούν πως πλέον η κατάσταση είναι πιο μοιρασμένη. «Τα κορίτσια πιστεύω είναι μισό-μισό τώρα, αλλά περισσότερο πιστεύω άντρας», απαντά άλλη νεαρή, ενώ άλλος επιμένει ότι συνήθως την πρώτη κίνηση την κάνει το αγόρι, χωρίς όμως να αποκλείει την περίπτωση να κάνει την αρχή και η κοπέλα.

«Ανάλογα βασικά την περίπτωση», είναι μια ακόμη απάντηση.