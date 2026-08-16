Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται και τα social

Έρωτας στην εποχή των social media: Τα red flags, τα μηνύματα που κανείς δεν θέλει να λάβει και ποιος κάνει το πρώτο βήμα σήμερα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται και τα social
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα μεγαλύτερα «red flags» στις σχέσεις των νέων είναι η έλλειψη ειλικρίνειας, ο σεβασμός και η κλειστή τοποθεσία του κινητού χωρίς λόγο.
  • Παρά τη διαδεδομένη χρήση των social media, πολλοί νέοι δηλώνουν ότι θα έκαναν σχέση με κάποιον που δεν έχει προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Τα μηνύματα που υποδηλώνουν σοβαρά προβλήματα, όπως «Πρέπει να μιλήσουμε» ή αποκαλύψεις απιστίας, θεωρούνται από τους νέους τα πιο ανεπιθύμητα.
  • Οι παραδοσιακοί ρόλοι στην πρωτοβουλία για την πρώτη κίνηση έχουν αλλάξει, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν συχνότερα αυτήν την πρωτοβουλία ή η πρωτοβουλία να διαμοιράζεται ανάλογα με την περίπτωση.
  • Οι βασικές ανάγκες σε μια σχέση παραμένουν η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, παρά τις αλλαγές που φέρνουν τα social media.
Snapshot powered by AI

Έρωτας στην εποχή των social media. Είναι σήμερα πιο εύκολο να γνωρίσεις κάποιον ή μήπως πιο δύσκολο να δημιουργήσεις μια πραγματική σχέση; Τα μηνύματα, η συνεχής επικοινωνία, η τοποθεσία, το κινητό και τα social media έχουν μπει για τα καλά στις σχέσεις των νέων και μαζί τους έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες.

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και ρώτησε νέους τι αναζητούν σε έναν σύντροφο, τι μπορεί να τους απομακρύνει και ποιο θεωρούν το μεγαλύτερο «red flag» σε μια σχέση.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Τα ψέματα, η έλλειψη σεβασμού και… η κλειστή τοποθεσία

Στις απαντήσεις των νέων, τα red flags είναι πολλά και διαφορετικά. Στην κορυφή βρίσκεται, όπως φαίνεται, η έλλειψη ειλικρίνειας.

«Να λέει ψέματα», απαντά χαρακτηριστικά ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ μια κοπέλα αναφέρεται στην τοποθεσία του κινητού: «Να κλείνει την τοποθεσία χωρίς λόγο...».

Για κάποιους, όμως, το μεγαλύτερο καμπανάκι έχει να κάνει με τον τρόπο που ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται στους γύρω του. Η έλλειψη σεβασμού, ακόμη και σε ένα απλό τραπέζι, μπορεί να αποτελέσει λόγο απομάκρυνσης.

«Άμα δεν σέβεται, είναι μεγάλο red flag», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας νέος, ενώ στη λίστα μπαίνουν ακόμη και ζητήματα προσωπικής υγιεινής, με έναν ερωτηθέντα να δηλώνει χωρίς περιστροφές: «Να μην πλένεται, ρε φίλε!».

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κινητό. Το τι κάνει κάποιος με το τηλέφωνό του όταν βρίσκεται μπροστά στον σύντροφό του φαίνεται να δημιουργεί επίσης υποψίες.

Θα έκαναν σχέση με κάποιον που δεν έχει social media;

Σε μια εποχή όπου το Instagram, το TikTok και τα υπόλοιπα social media αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, θα μπορούσε κάποιος να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που δεν διαθέτει καθόλου social media;

Οι απαντήσεις των νέων είναι μάλλον ξεκάθαρες: ναι.

«Ναι, γιατί όχι;», απαντά ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ άλλος λέει πως θα το δοκίμαζε «και μόνο για δοκιμή».

Για κάποιους, μάλιστα, η απουσία από τα social media δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και θετικό στοιχείο.

«Ίσα ίσα πιστεύω ότι είναι και καλύτερα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας νέος.

Φαίνεται, λοιπόν, πως παρά την κυριαρχία των social media στις γνωριμίες και στην επικοινωνία, η απουσία τους δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για μια σχέση.

«Πρέπει να μιλήσουμε» - Το μήνυμα που κανείς δεν θέλει να δει

Υπάρχουν κάποια μηνύματα που, όσο κι αν προσπαθεί κανείς, δύσκολα μπορεί να τα διαβάσει χωρίς να αισθανθεί ότι κάτι κακό έρχεται.

Στην ερώτηση ποιο μήνυμα δεν θα ήθελαν ποτέ να λάβουν, οι νέοι ήταν αποκαλυπτικοί.

«Πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε από κοντά», είναι μία από τις απαντήσεις.

Για άλλους, το χειρότερο σενάριο είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο: «Έχω πάει με άλλη όσο ήμουνα έξω».

«Να μείνουμε φίλοι;», απαντά ένας άλλος ερωτηθείς, ενώ στη λίστα υπάρχει και το μήνυμα που μπορεί να προκαλέσει άμεσα αναστάτωση: «Πρέπει να μιλήσουμε, έκανα κάτι με άλλον».

Οι απαντήσεις δείχνουν πως, ανεξάρτητα από την εποχή και τα μέσα επικοινωνίας, ο φόβος της απιστίας και του χωρισμού παραμένει διαχρονικός.

Ποιος κάνει σήμερα την πρώτη κίνηση;

Και αν τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζονται και επικοινωνούν οι νέοι, έχουν αλλάξει άραγε και το ποιος κάνει το πρώτο βήμα;

«Οι γυναίκες κάνουν κίνηση. Οι άντρες απλά περιμένουν πότε θα τους κυνηγήσουν», υποστηρίζει χαρακτηριστικά μία από τους ερωτηθέντες, περιγράφοντας μια αλλαγή στους παραδοσιακούς ρόλους.

Άλλοι θεωρούν πως πλέον η κατάσταση είναι πιο μοιρασμένη. «Τα κορίτσια πιστεύω είναι μισό-μισό τώρα, αλλά περισσότερο πιστεύω άντρας», απαντά άλλη νεαρή, ενώ άλλος επιμένει ότι συνήθως την πρώτη κίνηση την κάνει το αγόρι, χωρίς όμως να αποκλείει την περίπτωση να κάνει την αρχή και η κοπέλα.

«Ανάλογα βασικά την περίπτωση», είναι μια ακόμη απάντηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Άντεξε 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια αλλά υπέκυψε στα τραύματά της

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο - Μάχη με τους ανέμους δίνουν 6 εναέρια μέσα

07:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Η ώρα των μεγάλων τελικών για Καραλή και Τζένγκο!

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

07:40LIFESTYLE

Μπουρδούμης: «Μου έκανε άσχημη εντύπωση που ο Τσίπρας δεν ήρθε να δει την ταινία του Γαβρά»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά κατά Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέρασαν τη γραμμή οριοθέτησης

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Ημερομηνίες ανά Ταμείο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «Συμφωνία της Μέκκας» και το δίλημμα για το ΝΑΤΟ - Ο κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Ισπανικό μαχητικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Έως τη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται, ο ρόλος των social media και τα «red flags»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η γιορτή συνεχίζεται: Τα χωριά που τιμούν την Παναγία στις 16 Αυγούστου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός σε 3 Περιφέρειες σήμερα - Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πολύνεκρο τροχαίο με επτά νεκρά μέλη της ίδιας οικογένειας - Πήγαιναν με βαν σε αρραβώνα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Αυτές οι ελαφρύνσεις εξετάζονται για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματική ασφάλιση: Τα SOS για τη φορολόγηση του εφάπαξ - Ο διαχωρισμός των τριών περιόδων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς»

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ήπειρο και Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς»

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός σε 3 Περιφέρειες σήμερα - Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ήπειρο και Κρήτη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται, ο ρόλος των social media και τα «red flags»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η γιορτή συνεχίζεται: Τα χωριά που τιμούν την Παναγία στις 16 Αυγούστου

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πολύνεκρο τροχαίο με επτά νεκρά μέλη της ίδιας οικογένειας - Πήγαιναν με βαν σε αρραβώνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ