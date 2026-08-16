Παπαδόπουλος: Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς

Ο γνωστός σεισμολόγος αναλύει τη στατιστική συχνότητα της παγκόσμιας σεισμικής έξαρσης και ξεκαθαρίζει αν υπάρχει αλληλοσυσχέτιση των πρόσφατων χτυπημάτων του Εγκέλαδου

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Παπαδόπουλος: Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε παγκόσμια κλίμακα, καταγράφονται κατά μέσο όρο 15 έως 18 σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ ετησίως.
  • Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 10 σεισμοί τέτοιας έντασης, επομένως αναμένονται ακόμη 6-7 έως το τέλος του έτους.
  • Οι πρόσφατοι ισχυροί σεισμοί δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, καθώς η μεγάλη γεωγραφική απόσταση μειώνει την πιθανότητα αλληλεξάρτησης των ρηγμάτων.
  • Η πυκνότητα των σεισμικών γεγονότων αποδίδεται σε στατιστική και χρονική σύμπτωση και όχι σε αλυσιδωτές αλληλεπιδράσεις.
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Για την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία του πλανήτη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο διδάκτορας Σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο διαπρεπής επιστήμονας αποσυνδέσε τα πρόσφατα περιστατικά από σενάρια άμεσης αλληλεξάρτησης, αποδίδοντας την πυκνότητα των συμβάντων σε στατιστική και χρονική σύμπτωση. Όπως σημείωσε, σε ετήσια βάση καταγράφονται παγκοσμίως κατά μέσο όρο 15 έως 18 σεισμικές δονήσεις μεγέθους άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Με δεδομένο ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 10 τόσο ισχυρές δονήσεις, στατιστικά αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμη 6 έως 7 αντίστοιχου μεγέθους σεισμοί στον πλανήτη έως το τέλος του έτους.

Μειωμένη η πιθανότητα αλληλεξάρτησης των μετώπων

Απαντώντας σε ερώτημα για το αν οι ισχυροί σεισμοί που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες συνδέονται μεταξύ τους, ο κ. Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε καθησυχαστικός.

Όπως εξήγησε, η μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των εστιών, όπως ο πρόσφατος σεισμός στην Ινδονησία σε σχέση με τις δονήσεις στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, που εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά ημισφαίρια, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρχει κάποιου είδους αλυσιδωτή αλληλεπίδραση μεταξύ των ρηγμάτων.

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