Η νέα Lamborghini Revuelto SV είναι ακόμα πιο ακραία

H ισχυρότερη και ταχύτερη Lamborghini παραγωγής μέχρι σήμερα

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Η νέα Lamborghini Revuelto SV είναι ακόμα πιο ακραία
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  • Η Lamborghini Revuelto SV είναι η ισχυρότερη και ταχύτερη παραγωγή της εταιρείας με 1.065 ίππους και 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα.
  • Η Revuelto SV φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στην αεροδυναμική, το πλαίσιο και τα φρένα.
  • Η νέα έκδοση συνεχίζει την ιστορική σειρά Super Veloce, που ξεκίνησε το 1971 με τη Miura SV.
  • Η παραγωγή της Revuelto SV θα περιοριστεί σε 1.963 μονάδες, αριθμός που αναφέρεται στο έτος ίδρυσης της Lamborghini.
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Η Lamborghini επαναφέρει τα ιστορικά αρχικά SV στη Revuelto, δημιουργώντας με 1.065 ίππους και 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δεύτερα την ισχυρότερη και ταχύτερη Lamborghini παραγωγής μέχρι σήμερα. Η οποία διαθέτει και σημαντικές αλλαγές σε αεροδυναμική, πλαίσιο και φρένα.

Στην πράξη η νέα Revuelto SV συνεχίζει τη σειρά Super Veloce, η οποία ξεκίνησε το 1971 με τη Miura SV και περιλαμβάνει μοντέλα όπως οι Diablo SV, Murciélago LP 670-4 SV και Aventador SV. Η παραγωγή της θα περιοριστεί στις 1.963 μονάδες, με τον αριθμό να παραπέμπει στο έτος ίδρυσης της Lamborghini.

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