Lamborghini Urus SE Performante: Το νέο super SUV των 812 ίππων

Η Lamborghini ανεβάζει ξανά τον πήχη στα super SUV με τη νέα Urus SE Performante, την πιο ισχυρή και πιο εξελιγμένη εκδοχή του επιτυχημένου της μοντέλου. Βασίζεται στην plug-in υβριδική Urus SE, αλλά έχει περισσότερη δύναμη, χαμηλότερο βάρος, πιο επιθετική αεροδυναμική και νέα ανάρτηση, με στόχο ακόμη πιο άμεση και ακριβή οδηγική συμπεριφορά.

Κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται ο bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 812 ίππους και τα 1.000 Nm ροπής, τιμές που κάνουν τη νέα Performante την ισχυρότερη Urus που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

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