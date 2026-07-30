Το Newsbomb live από το Ρέθυμνο - Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις, διάσπαρτες οι εστίες

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφει ο φακός του Newsbomb στο νότιο Ρέθυμνο, όπου τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς είναι δύο: ένα στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και καίει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και ένα στην περιοχή του Ασώματου.

Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι εστίες της φωτιάς είναι διάσπαρτες, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Δείτε live εικόνα του Newsbomb:

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