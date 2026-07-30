Ισπανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Θέουτα - Ραγδαία κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης

Snapshot Η ισπανική κυβέρνηση κινητοποίησε τον στρατό στη Σεούτα λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο, με τουλάχιστον εννέα νεκρούς από πνιγμό.

Η κρίση στα σύνορα προκλήθηκε εν μέρει από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας που απαγορεύει τις άμεσες επιστροφές μεταναστών που ανασύρονται από τη θάλασσα.

Η Ιταλία εξετάζει την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία ως απάντηση στην κατάσταση, ενώ η ΕΕ προσφέρει στήριξη μέσω του οργανισμού Frontex.

Στη Μαδρίτη σημειώνεται έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αντιπολιτευτικά κόμματα να απαιτούν αυστηρότερα μέτρα και άλλες πολιτικές δυνάμεις να προκρίνουν ανθρωπιστική διαχείριση της κρίσης.

Η μαροκινή αστυνομία δεν επιχειρεί να συγκρατήσει τους μετανάστες, παρά τη συμφωνία ταχείας επαναπατρισμού που έχει επιτευχθεί μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη βόρεια Αφρική, καθώς η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα κλιμακώνεται ραγδαία με χιλιάδες ανθρώπους να παραβιάζουν τα σύνορα, τουλάχιστον εννέα νεκρούς στη θάλασσα και την Ιταλία να εξετάζει ακόμη και την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία.

Μετανάστες περνάνε από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 AP

Κατάρρευση των συνόρων και τραγωδία στο Ταραχάλ

Η κατάσταση στο συνοριακό πέρασμα του Ταραχάλ ξέφυγε από κάθε έλεγχο το απόγευμα της Πέμπτης . Μια ανθρώπινη λαοθάλασσα σχημάτισε ουρά μήκους πέντε χιλιομέτρων, η οποία εκτεινόταν από το κέντρο της μαροκινής πόλης Φνιντέκ (Καστιγιέχοος) μέχρι τα σύνορα του ισπανικού θύλακα. Νέοι στην πλειονότητά τους, αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά, επιχειρούσαν ασταμάτητα να περάσουν στο ισπανικό έδαφος είτε προσπερνώντας πεζή τον κυματοθραύστη είτε κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις στην ισπανική πλευρά αναγκάστηκαν να αποσύρουν τον κλοιό ασφαλείας καθώς το πλήθος ήταν ασταμάτητο. Η τραγωδία επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανασύρθηκαν οι σοροί τουλάχιστον εννέα ανθρώπων, με τους επτά από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό προσπαθώντας να φτάσουν στην ακτή.

Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση της Μαδρίτης έλαβε την απόφαση να κινητοποιήσει μονάδες του Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στη Θέουτα για να συνδράμουν την Πολιτική Φρουρά (Guardia Civil). Πριν την απόφαση - που σύμφωνα με τους κατοίκους της Θέουτα άργησε χαρακτηριστικά - Στελέχη της Εθνικής Αστυνομίας και της Guardia Civil περιέγραφαν την κατάσταση ως ολοκληρωτική «επιχειρησιακή κατάρρευση», υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ξεπερνά ακόμη και τα δραματικά γεγονότα του Μαΐου του 2021. Με την απόφαση της κυβέρνησης στις μόνιμες δυνάμεις των 60 μελών της Ομάδας Εφεδρείας και Ασφάλειας (ARS) προστέθηκε ήδη μία διμοιρία 20 ατόμων, ενώ αναμένεται η ενσωμάτωση ακόμη δύο διμοιριών 40 ατόμων.

Μετά την κορύφωση της κρίσης ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προγραμματίζει έκτακτη επίσκεψη στη Θέουτα το πρωί της Παρασκευής, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο Σάντσεθ θα μεταβεί στις 11:40 στο συνοριακό σημείο του Ταραχάλ και στις 12:00 θα προεδρεύσει σε συντονιστική σύσκεψη στο Παλάτι της Συνέλευσης με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χεσούς Βίβας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο κυβερνητικός αντιπρόσωπος Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, οι επικεφαλής της Αστυνομίας και της Guardia Civil, καθώς και οι διευθυντές του Κέντρου Προσωρινής Παραμονής Μεταναστών (CETI) και του Ερυθρού Σταυρού. Αμέσως μετά, Σάντσεθ και Βίβας θα προβούν σε κοινές δηλώσεις.

Μετανάστες περνάνε από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 AP

Διεθνείς τριγμοί και η απειλή της Ιταλίας για τη Σένγκεν

Οι κραδασμοί που προκαλεί η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ξεπέρασαν αμέσως τα ισπανικά σύνορα. Πηγές από το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού ανέφεραν στο Reuters ότι η Ρώμη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναστείλει τη συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν με την Ισπανία.

Στην αντίπερα όχθη, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, επικοινώνησε με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας μεταφέροντας την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη χώρα μέσω του οργανισμού Frontex. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τις μαροκινές αρχές, πιέζοντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αυτών των επικίνδυνων περασμάτων.

Κι όμως, παρά την επιβεβαίωση από το Μαρόκο για συμφωνία ταχείας επαναπατρισμού όσων εισήλθαν παράνομα, η ροή στο πεδίο δεν έχει σταματήσει. Η μαροκινή αστυνομία δείχνει παντελώς ανήμπορη να συγκρατήσει τις μάζες των ανθρώπων που καταφθάνουν συνεχώς.

Πολιτική σύγκρουση στη Μαδρίτη καιη απόφαση του δικαστηρίου που πυροδότησε την κρίση

Το ξέσπασμα των μαζικών κυμάτων εισόδου σημειώνεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, το οποίο απαγόρευσε τις άμεσες επιστροφές στα σύνορα («pushbacks») για όσους εντοπίζονται στη θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα και τη Μελίγια. Η απόφαση αυτή ερμήνευσε τον νόμο περί αλλοδαπών κρίνοντας ότι οι συνοριακές απορρίψεις δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε όσους ανασύρονται από το νερό, γεγονός που σύμφωνα με αστυνομικές ενώσεις προκάλεσε επιχειρησιακή αμηχανία.

Τεχνικά, πηγαίνοντας από την παραλία στην Σεουτά, οι λαθρομετανάστες «ανασύρονται» από την θάλασσα

Στο εσωτερικό της Θέουτα, η Εκτελεστική Επιτροπή των Εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων και η δημοτική αρχή κατηγόρησαν την κεντρική κυβέρνηση για «παθητική στάση», αξιώνοντας άμεση και αποφασιστική δράση. Την ίδια στιγμή, περίπου εκατό διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης κρατώντας ισπανικές σημαίες και συνθήματα κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στα άκρα

Το Λαϊκό Κόμμα (PP), δια στόματος της ευρωβουλευτού Ντολόρες Μοντσεράτ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι έχασε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, ενώ προωθεί νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για την άμεση απόρριψη εισόδου στη συνοριακή γραμμή.

Το κόμμα Vox απαίτησε το πλήρες κλείσιμο των συνόρων, τη μαζική ανάπτυξη του Στρατού και την έκτακτη κλήτευση των υπουργών Εσωτερικών, Άμυνας και της Διευθύντριας Εθνικής Ασφάλειας στη Βουλή.

Το Podemos ζήτησε την άμεση κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εθνικής ανάγκης και την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, τονίζοντας την ανάγκη αποστολής υγειονομικού προσωπικού.

Η συμμαχία Sumar ξεκαθάρισε ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα πρέπει να διαχειριστεί αυστηρά με ανθρωπιστικά κριτήρια και σεβασμό στο δικαίωμα ασύλου, απορρίπτοντας κάθε επιστροφή ανηλίκων.

Το κόμμα Compromís ζήτησε την άμεση κλήτευση της πρέσβειρας του Μαρόκου, Καρίμα Μπενγιάις, αφήνοντας αιχμές ότι η αδράνεια των μαροκινών αρχών αποτελεί διπλωματικό εκβιασμό ως απάντηση στη βελτίωση των σχέσεων της Ισπανίας με την Αλγερία.

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