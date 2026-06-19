Αυστρία: Για πρώτη φορά, οι απελάσεις ξεπερνούν τις νέες αιτήσεις ασύλου - 40 απελάσεις τη μέρα

Snapshot Το 2026 θα είναι το πρώτο έτος που οι απελάσεις παράνομων μεταναστών από την Αυστρία θα ξεπεράσουν τις νέες αιτήσεις ασύλου.

Κατά μέσο όρο, 40 άτομα απελαύνονται καθημερινά από την Αυστρία, εκ των οποίων περίπου 10 είναι καταδικασμένοι εγκληματίες.

Τον Ιούνιο του 2023 τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, με αυστηρότερους κανόνες για κράτηση και επαναπατρισμό.

Εφαρμόζεται νέο σύστημα επαναπατρισμού με δυνατότητα κράτησης σε περιπτώσεις κινδύνου διαφυγής υπηκόων τρίτων χωρών.

Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών δεσμεύεται να συνεχίσει την αυστηρή πολιτική μείωσης της παράνομης μετανάστευσης. Snapshot powered by AI

Μετά την έναρξη ισχύος του Συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και ενός νέου κανονισμού για τις επαναπροωθήσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ (ÖVP), παρουσίασε τα τρέχοντα στοιχεία για την Αυστρία. Σύμφωνα με αυτά, καθημερινά, περίπου 40 άτομα απελαύνονται από την Αυστρία.

Στις 12 Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ το Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο προβλέπει διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και αυστηρότερους κανόνες κράτησης και επαναπατρισμού. Την Τετάρτη ακολούθησε ένα νέο σύστημα επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κράτησης σε περίπτωση κινδύνου διαφυγής.

«Η εξέλιξη κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ικανοποιημένος ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. Και παρουσίασε αμέσως νέα στοιχεία. Το 2026 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα έχουν απελαθεί περισσότεροι παράνομα διαμένοντες από την Αυστρία από ό,τι θα έχουν υποβληθεί νέες αιτήσεις ασύλου.

Ακόμα και το 2025, κατά μέσο όρο 40 άτομα την ημέρα απελαύνονταν, ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς καταδικασμένους εγκληματίες. Κατά μέσο όρο, δέκα από αυτά τα 40 άτομα ήταν εγκληματίες.

Πρόκειται για μια πορεία δράσης που ο υπουργός Εσωτερικών χαιρετίζει και σκοπεύει να συνεχίσει να ακολουθεί: «Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε την παράνομη μετανάστευση με μεγάλη συνέπεια. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

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