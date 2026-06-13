Νέο Σύμφωνο Ασύλου: Η ημέρα που η Ευρώπη άλλαξε κανόνες - Κέρδη και κίνδυνοι για την Ελλάδα

Από τις 12 Ιουνίου το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, με την Αθήνα να ποντάρει σε θεσμοθετημένη αλληλεγγύη, μηδενισμό παλαιών υποθέσεων Δουβλίνου και κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέο Σύμφωνο Ασύλου: Η ημέρα που η Ευρώπη άλλαξε κανόνες - Κέρδη και κίνδυνοι για την Ελλάδα
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις 12 Ιουνίου το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το Άσυλο και την Μετανάστευση τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Αθήνα ποντάρει σε αλληλεγγύη, μηδενισμό υποθέσεων Δουβλίνου και κέντρα επιστροφών - χωρίς όμως να έχει ακόμη λόγο να πανηγυρίζει, καθότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει διδάξει ότι πολλές φορές οι θέσεις όπως αποτυπώνονται στο χαρτί, είναι διαφορετικές από την πράξη.

Επί δέκα χρόνια η Ευρώπη μιλούσε για ένα κοινό σύστημα ασύλου που δεν υπήρχε. Από σήμερα υπάρχει στο χαρτί. Το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 12 Ιουνίου 2026 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των ροών, την εξέταση των αιτημάτων, τη φύλαξη των συνόρων και τις επιστροφές.

Κι όμως, η ίδια η Κομισιόν φρόντισε να χαμηλώσει τις προσδοκίες. Η 12η Ιουνίου, σημείωσε, «δεν είναι το τέλος της διαδικασίας αλλά ένα βήμα» - με τα πιο επαχθή άρθρα του συνοδευτικού Κανονισμού Επιστροφών να υπόκεινται σε μεταβατική περίοδο 12 μηνών. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο που «μπαίνει σε ισχύ» σήμερα θα λειτουργήσει πλήρως κάπου μέσα στο 2027, αν λειτουργήσει με τον τρόπο που προβλέπεται.

Τι αλλάζει στα σύνορα - και τι μένει να φανεί

Η πρώτη επαφή κάθε ανθρώπου που εισέρχεται παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος ονομάζεται πλέον screening - υποχρεωτικός αρχικός έλεγχος ταυτοποίησης, υγείας και ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλεται αίτημα ασύλου. Ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών στα σύνορα και εντός 3 ημερών στην ενδοχώρα. Στη συνέχεια ο υπήκοος τρίτης χώρας οδηγείται σε μία από τρεις διαδρομές: άσυλο, επιστροφή ή μετεγκατάσταση.

Εδώ μπαίνει η μεγάλη διάκριση. Όσοι προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ή επιχειρούν να παραπλανήσουν τις αρχές υπάγονται στις ταχείες διαδικασίες ασύλου στα σύνορα, που ολοκληρώνονται υποχρεωτικά εντός 12 εβδομάδων. Στο διάστημα αυτό ο αιτών δεν θεωρείται ότι έχει εισέλθει τυπικά στη χώρα, δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τελεί υπό κράτηση ή αυστηρό περιορισμό.

Η λεγόμενη «νομική μυθοπλασία της μη εισόδου» - η ιδέα ότι κάποιος βρίσκεται φυσικά στο έδαφος ενός κράτους χωρίς να έχει εισέλθει νομικά - είναι το πιο αμφιλεγόμενο εργαλείο του Συμφώνου.

Στο χαρτί, η λογική είναι καθαρή: ταχύτητα και διαχωρισμός όσων δικαιούνται προστασία από όσους χρησιμοποιούν το άσυλο ως δίαυλο.

Τι θέλει να κερδίσει η Αθήνα

Για την Ελλάδα το κρίσιμο σημείο όμως δεν είναι οι διαδικασίες. Είναι ο μηχανισμός αλληλεγγύης, που για πρώτη φορά περιγράφεται ως υποχρεωτικός. Η χώρα υποτίθεται ότι αποκτά θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας.
Η λέξη-κλειδί όμως δεν είναι «υποχρεωτικός». Είναι «ευέλικτος». Το Συμβούλιο όρισε για το 2026 έναν στόχο 21.000 μετεγκαταστάσεων ή, εναλλακτικά, 420 εκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδοτικές εισφορές. Κάθε κράτος-μέλος επιλέγει μόνο του τι θα προσφέρει - και η εμπειρία από κάθε προηγούμενο σχήμα μετεγκαταστάσεων δείχνει ότι οι χώρες προτιμούν να γράψουν μια επιταγή παρά να δεχθούν ανθρώπους. Η Πολωνία το έχει ήδη ανακοινώσει, ενώ άλλες χώρες έχουν δηλώσει την προθεσή τους να μην δώσουν ούτε χρήματα αλλά ούτε και να δεχθούν μετανάστες.

Αν αυτό επαναληφθεί, η «αλληλεγγύη» θα είναι στην πράξη ένα ταμείο. Η Ελλάδα μαζί με Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία αναγνωρίστηκε ως χώρα «υπό μεταναστευτική πίεση» και δικαιούται να αντλήσει από αυτό το ταμείο κάτι που όμως δεν λύνει το πρόβλημα.

Υπάρχει ένα δεύτερο, πιο απτό κέρδος. Μέσα από συμφωνία με Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία διαγράφονται οι εκκρεμείς υποθέσεις επιστροφών στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου έως την έναρξη του Συμφώνου. Έτσι η Ελλάδα από τις 13 Ιουνίου μηδενίζει χιλιάδες παλαιούς φακέλους που, υπό το παλιό καθεστώς, θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω με την επίκληση του «κράτους πρώτης εισόδου». Αυτό είναι μετρήσιμο κέρδος. Το αν θα συνοδευτεί από ουσιαστική μελλοντική θωράκιση, παραμένει ζητούμενο, ενώ για να το πετύχει η Αθήνα, θα δώσει «αναστολή» στην εφαρμογή της αλληλεγγύης από χώρες όπως η Γερμανία.

Το Σύμφωνο, σημειωτέον, ψηφίστηκε στη Βουλή στις 9 Ιουνίου, αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση από τα αριστερά καταψήφισε καταγγέλλοντας τη μετατροπή των συνόρων σε ζώνη κράτησης, ενώ από τα δεξιά, με την αιτίαση ότι ακόμη και ένα αυστηρότερο πλαίσιο παραμένει ανεπαρκές.

Τα κέντρα επιστροφών και το προηγούμενο που τρομάζει

Η μεγάλη καινοτομία του πλαισίου βρίσκεται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων - και εκεί κρύβεται και ο μεγαλύτερος σκόπελος. Τα κέντρα επιστροφών (return hubs) είναι δομές εκτός ΕΕ, στις οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται όσοι έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία σε κοινή πρωτοβουλία, με στόχο τις πρώτες συμφωνίες με αφρικανικές χώρες εντός του 2026 και λειτουργία από το 2027. Χωρίς όμως ακόμη να έχει επιτευχθεί κάποια.

Το μοντέλο, ωστόσο, έχει ήδη ιστορία αποτυχιών. Η βρετανική προσπάθεια με τη Ρουάντα κατέρρευσε στα δικαστήρια προτού στείλει έναν μετανάστη. Τα ιταλικά κέντρα στην Αλβανία μπλόκαραν επανειλημμένα από δικαστικές αποφάσεις. Το ερώτημα δεν είναι αν η Ευρώπη θέλει τέτοιες δομές - το θέλει. Είναι αν θα βρει αφρικανικές χώρες πρόθυμες να φιλοξενήσουν όσους η ίδια απορρίπτει, με ποιο τίμημα, και αν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα το επιτρέψουν.

Στο ίδιο πνεύμα, η Αθήνα διατηρεί την έννοια των ασφαλών χωρών καταγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η επιλογή της Αιγύπτου δεν είναι τυχαία. Από εκεί εκκινεί μεγάλο μέρος της ροής προς την Κρήτη, το μέτωπο που μετατοπίστηκε νότια . Το χαρακτηρισμό μιας χώρας ως «ασφαλούς» όμως τον έχουν ανατρέψει στο παρελθόν τα δικαστήρια, κι αυτό είναι ένα ακόμη σημείο όπου η νομοθεσία θα δοκιμαστεί στην πράξη.

Η ελληνική πλευρά έφτασε στη μέρα της εφαρμογής με αριθμούς στο χέρι. Σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προ μηνός, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σημείωσε ως βασικός ομιλητής ότι οι ροές στα νησιά μειώθηκαν κατά περίπου 70% το πρώτο τετράμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Ο Πλεύρης αναφέρθηκε στο σύστημα διοικητικής κράτησης για αιτούντες χωρίς προσφυγικό προφίλ, που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025, λέγοντας ότι περίπου 3.500 άτομα τελούν ήδη υπό κράτηση με αυξημένη τάση οικειοθελών επιστροφών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερη η ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, 4 μήνες μετά τον θάνατό του - Ορίστηκε η ημερομηνία

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν

15:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον πέμπτο τελικό

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο Σουηδός που κατηγορείται ότι βίασε 17χρονη τουρίστριας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό στο δρόμο από άνδρα πακιστανικής καταγωγής - Βίντεο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο Σύμφωνο Ασύλου: Η ημέρα που η Ευρώπη άλλαξε κανόνες - Κέρδη και κίνδυνοι για την Ελλάδα

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Ρόδο: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει - Τι είπε για εκλογές και κυριαρχικά δικαιώματα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα - Τι αλλάζει

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική καμαρώνει τα κορίτσια της, ο γυναικείος αθλητισμός φέτος στα καλύτερά του»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Προφητικά sms του ιδρυτή της Mango στο κινητό - Πίστευε ότι ο γιος του ήταν «ικανός να τον σκοτώσει»

14:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισχυρή βροχόπτωση στο Νιού Τζέρσεϊ | Σε κίνδυνο το Βραζιλία - Μαρόκο

14:18ΚΥΠΡΟΣ

Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε εξέλιξη τέσσερις πυρκαγιές σε Λουτράκι, Μέθανα, Θέρμο και Γεράνεια Όρη

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ποινή κάθειρξης 10 ετών σε πρώην τραπεζική υπάλληλο για υπεξαίρεση και πλαστογραφία

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του ιστορικού «Σκοπελίτη»

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό στο δρόμο από άνδρα πακιστανικής καταγωγής - Βίντεο

14:18ΚΥΠΡΟΣ

Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από 14€ έως 170€ για μια θέση στην παραλία - Ξαπλώστρα ή πετσέτα στην άμμο; Τι προτιμούν οι Έλληνες

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ