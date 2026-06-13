Νέο Σύμφωνο Ασύλου: Η ημέρα που η Ευρώπη άλλαξε κανόνες - Κέρδη και κίνδυνοι για την Ελλάδα

Από τις 12 Ιουνίου το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το Άσυλο και την Μετανάστευση τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Αθήνα ποντάρει σε αλληλεγγύη, μηδενισμό υποθέσεων Δουβλίνου και κέντρα επιστροφών - χωρίς όμως να έχει ακόμη λόγο να πανηγυρίζει, καθότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει διδάξει ότι πολλές φορές οι θέσεις όπως αποτυπώνονται στο χαρτί, είναι διαφορετικές από την πράξη.

Επί δέκα χρόνια η Ευρώπη μιλούσε για ένα κοινό σύστημα ασύλου που δεν υπήρχε. Από σήμερα υπάρχει στο χαρτί. Το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 12 Ιουνίου 2026 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των ροών, την εξέταση των αιτημάτων, τη φύλαξη των συνόρων και τις επιστροφές.

Κι όμως, η ίδια η Κομισιόν φρόντισε να χαμηλώσει τις προσδοκίες. Η 12η Ιουνίου, σημείωσε, «δεν είναι το τέλος της διαδικασίας αλλά ένα βήμα» - με τα πιο επαχθή άρθρα του συνοδευτικού Κανονισμού Επιστροφών να υπόκεινται σε μεταβατική περίοδο 12 μηνών. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο που «μπαίνει σε ισχύ» σήμερα θα λειτουργήσει πλήρως κάπου μέσα στο 2027, αν λειτουργήσει με τον τρόπο που προβλέπεται.

NEW EU MIGRATION RULES START TODAY



The Migration Pact enters into force with one of the most modern border management systems in the world.



Its goals:

? Stronger external borders

? Faster asylum procedures

? More cooperation with third countries

? More effective return… pic.twitter.com/r9MOCT0VO9 — EPP Group (@EPPGroup) June 12, 2026

Τι αλλάζει στα σύνορα - και τι μένει να φανεί

Η πρώτη επαφή κάθε ανθρώπου που εισέρχεται παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος ονομάζεται πλέον screening - υποχρεωτικός αρχικός έλεγχος ταυτοποίησης, υγείας και ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλεται αίτημα ασύλου. Ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών στα σύνορα και εντός 3 ημερών στην ενδοχώρα. Στη συνέχεια ο υπήκοος τρίτης χώρας οδηγείται σε μία από τρεις διαδρομές: άσυλο, επιστροφή ή μετεγκατάσταση.

?BREAKING:



?? Jordan Bardella Officially REJECTS the Migration Pact!



"The Migration Pact puts our Nations in Unacceptable Blackmail! Either mandatory reception of migrants! Or heavy fines amounting to 20,000 euros per refused migrant." pic.twitter.com/9gRxaI4dAU — Based Hungary ?? (@HungaryBased) June 12, 2026

Εδώ μπαίνει η μεγάλη διάκριση. Όσοι προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ή επιχειρούν να παραπλανήσουν τις αρχές υπάγονται στις ταχείες διαδικασίες ασύλου στα σύνορα, που ολοκληρώνονται υποχρεωτικά εντός 12 εβδομάδων. Στο διάστημα αυτό ο αιτών δεν θεωρείται ότι έχει εισέλθει τυπικά στη χώρα, δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τελεί υπό κράτηση ή αυστηρό περιορισμό.

Η λεγόμενη «νομική μυθοπλασία της μη εισόδου» - η ιδέα ότι κάποιος βρίσκεται φυσικά στο έδαφος ενός κράτους χωρίς να έχει εισέλθει νομικά - είναι το πιο αμφιλεγόμενο εργαλείο του Συμφώνου.

Στο χαρτί, η λογική είναι καθαρή: ταχύτητα και διαχωρισμός όσων δικαιούνται προστασία από όσους χρησιμοποιούν το άσυλο ως δίαυλο.

Τι θέλει να κερδίσει η Αθήνα

Για την Ελλάδα το κρίσιμο σημείο όμως δεν είναι οι διαδικασίες. Είναι ο μηχανισμός αλληλεγγύης, που για πρώτη φορά περιγράφεται ως υποχρεωτικός. Η χώρα υποτίθεται ότι αποκτά θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας.

Η λέξη-κλειδί όμως δεν είναι «υποχρεωτικός». Είναι «ευέλικτος». Το Συμβούλιο όρισε για το 2026 έναν στόχο 21.000 μετεγκαταστάσεων ή, εναλλακτικά, 420 εκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδοτικές εισφορές. Κάθε κράτος-μέλος επιλέγει μόνο του τι θα προσφέρει - και η εμπειρία από κάθε προηγούμενο σχήμα μετεγκαταστάσεων δείχνει ότι οι χώρες προτιμούν να γράψουν μια επιταγή παρά να δεχθούν ανθρώπους. Η Πολωνία το έχει ήδη ανακοινώσει, ενώ άλλες χώρες έχουν δηλώσει την προθεσή τους να μην δώσουν ούτε χρήματα αλλά ούτε και να δεχθούν μετανάστες.

The EU’s new Migration Pact came into force today.



Poland announced that it will refuse to receive quota migrants under the pact’s “mandatory solidarity mechanism” and will also refuse to pay the EUR 20 000 fee per refused quota migrant that the EU will place on refusing states pic.twitter.com/zQT7R8BR6Q — Visegrád 24 (@visegrad24) June 12, 2026

Αν αυτό επαναληφθεί, η «αλληλεγγύη» θα είναι στην πράξη ένα ταμείο. Η Ελλάδα μαζί με Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία αναγνωρίστηκε ως χώρα «υπό μεταναστευτική πίεση» και δικαιούται να αντλήσει από αυτό το ταμείο κάτι που όμως δεν λύνει το πρόβλημα.

??? Slovakia BLASTS the EU Migration Pact



“What kind of solidarity is this? This is BLACKMAIL. I will NEVER accept migrant quotas.”



Brussels keeps pushing. Slovakia keeps saying NO. pic.twitter.com/gJJn7lJSr5 — Global Dissident (@GlobalDiss) June 12, 2026

Υπάρχει ένα δεύτερο, πιο απτό κέρδος. Μέσα από συμφωνία με Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία διαγράφονται οι εκκρεμείς υποθέσεις επιστροφών στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου έως την έναρξη του Συμφώνου. Έτσι η Ελλάδα από τις 13 Ιουνίου μηδενίζει χιλιάδες παλαιούς φακέλους που, υπό το παλιό καθεστώς, θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω με την επίκληση του «κράτους πρώτης εισόδου». Αυτό είναι μετρήσιμο κέρδος. Το αν θα συνοδευτεί από ουσιαστική μελλοντική θωράκιση, παραμένει ζητούμενο, ενώ για να το πετύχει η Αθήνα, θα δώσει «αναστολή» στην εφαρμογή της αλληλεγγύης από χώρες όπως η Γερμανία.

Το Σύμφωνο, σημειωτέον, ψηφίστηκε στη Βουλή στις 9 Ιουνίου, αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση από τα αριστερά καταψήφισε καταγγέλλοντας τη μετατροπή των συνόρων σε ζώνη κράτησης, ενώ από τα δεξιά, με την αιτίαση ότι ακόμη και ένα αυστηρότερο πλαίσιο παραμένει ανεπαρκές.

Τα κέντρα επιστροφών και το προηγούμενο που τρομάζει

Η μεγάλη καινοτομία του πλαισίου βρίσκεται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων - και εκεί κρύβεται και ο μεγαλύτερος σκόπελος. Τα κέντρα επιστροφών (return hubs) είναι δομές εκτός ΕΕ, στις οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται όσοι έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία σε κοινή πρωτοβουλία, με στόχο τις πρώτες συμφωνίες με αφρικανικές χώρες εντός του 2026 και λειτουργία από το 2027. Χωρίς όμως ακόμη να έχει επιτευχθεί κάποια.

Το μοντέλο, ωστόσο, έχει ήδη ιστορία αποτυχιών. Η βρετανική προσπάθεια με τη Ρουάντα κατέρρευσε στα δικαστήρια προτού στείλει έναν μετανάστη. Τα ιταλικά κέντρα στην Αλβανία μπλόκαραν επανειλημμένα από δικαστικές αποφάσεις. Το ερώτημα δεν είναι αν η Ευρώπη θέλει τέτοιες δομές - το θέλει. Είναι αν θα βρει αφρικανικές χώρες πρόθυμες να φιλοξενήσουν όσους η ίδια απορρίπτει, με ποιο τίμημα, και αν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα το επιτρέψουν.

Στο ίδιο πνεύμα, η Αθήνα διατηρεί την έννοια των ασφαλών χωρών καταγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η επιλογή της Αιγύπτου δεν είναι τυχαία. Από εκεί εκκινεί μεγάλο μέρος της ροής προς την Κρήτη, το μέτωπο που μετατοπίστηκε νότια . Το χαρακτηρισμό μιας χώρας ως «ασφαλούς» όμως τον έχουν ανατρέψει στο παρελθόν τα δικαστήρια, κι αυτό είναι ένα ακόμη σημείο όπου η νομοθεσία θα δοκιμαστεί στην πράξη.

Η ελληνική πλευρά έφτασε στη μέρα της εφαρμογής με αριθμούς στο χέρι. Σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προ μηνός, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σημείωσε ως βασικός ομιλητής ότι οι ροές στα νησιά μειώθηκαν κατά περίπου 70% το πρώτο τετράμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ο Πλεύρης αναφέρθηκε στο σύστημα διοικητικής κράτησης για αιτούντες χωρίς προσφυγικό προφίλ, που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025, λέγοντας ότι περίπου 3.500 άτομα τελούν ήδη υπό κράτηση με αυξημένη τάση οικειοθελών επιστροφών.