Φιλοθέη: Συνελήφθη 48χρονος μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία

Snapshot Συνελήφθη στη Φιλοθέη 48χρονος αλλοδαπός μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί από τις αλβανικές αρχές για ανθρωποκτονία.

Ο 48χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο τραυματισμό ομοεθνή του στα Τίρανα το 2006 με όπλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στη Φιλοθέη 48χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, ο 48χρονος κατηγορείται ότι το 2006 στα Τίρανα της Αλβανίας, τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του, πυροβολώντας τον με όπλο.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.