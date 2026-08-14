Φιλοθέη: Συνελήφθη 48χρονος μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία
Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας
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- Συνελήφθη στη Φιλοθέη 48χρονος αλλοδαπός μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης.
- Το ένταλμα είχε εκδοθεί από τις αλβανικές αρχές για ανθρωποκτονία.
- Ο 48χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο τραυματισμό ομοεθνή του στα Τίρανα το 2006 με όπλο.
- Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στη Φιλοθέη 48χρονος αλλοδαπός.
Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας για ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, ο 48χρονος κατηγορείται ότι το 2006 στα Τίρανα της Αλβανίας, τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του, πυροβολώντας τον με όπλο.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
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