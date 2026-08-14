Προκλητικός Φιντάν για συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος της»

Η τοποθεσία από την οποία έγιναν οι δηλώσεις Φιντάν μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Προκλητικός Φιντάν για συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος της»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τη συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως απειλή για την Τουρκία και την Αίγυπτο.
  • Η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, γνωστή ως συμφωνία της Μέκκας, παρουσιάζεται από την Τουρκία ως μη επιθετική προς άλλες χώρες.
  • Ο Φιντάν τόνισε ότι η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ χαράσσει γραμμή στη Μεσόγειο με στόχο την Τουρκία.
  • Υπάρχει επιθυμία της Τουρκίας για ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκκας, αλλά η Σαουδική Αραβία αντιδρά προς το παρόν.
  • Η δήλωση ότι η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δεν στρέφεται κατά άλλων χωρών αμφισβητείται, δεδομένης της συνεργασίας τους κατά των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.
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Την ευκαιρία για να επιτεθεί στη συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ άρπαξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η σύμπραξη των τριών χωρών βάζει στο στόχαστρο την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο.

Ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου από την Αίγυπτο, όπου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη, μιλούσε για την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, γνωστή και ως συμφωνία της Μέκκας.

Υποστήριξε ότι η συμφωνία στρέφεται κατά άλλης χώρας και σε αντιδιαστολή την συνέκρινε με την συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που στοχοποιεί- κατά τη γνώμη του- την Τουρκία.«Υπάρχουν άλλες συμμαχίες στην περιοχή που σχηματίζονται εναντίον μας; Ναι, υπάρχουν. Πριν υπογράψουμε τη Συμμαχία της Μέκκας, όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», είπε ο Φιντάν.

Και συνέχισε: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας. Η Τουρκία βρίσκεται στα βόρεια της Μεσογείου και η Αίγυπτος στα νότια, ενώ υπάρχει μια συμμαχία που χαράζει μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας είναι σαφής, και είναι επίσης σαφές πού οδηγεί».

«Η δική μας συμμαχία, αντίθετα, δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μας και η εδραίωση της αποτρεπτικής δύναμης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η τοποθεσία από την οποία έγιναν οι δηλώσεις Φιντάν μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμεί την ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκκας. Ωστόσο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Middle East Eye ανέφερε ότι προς το παρόν στην ένταξη της Αιγύπτου αντιδρά η Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα η δήλωση ότι η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δεν στρέφεται κατά άλλης χώρας ελέγχεται ως ανακριβής. Ήδη το Ριάντ προωθεί έναν θαλάσσιο συνασπισμό στον οποίο συμμετέχει και η Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπίσει στην Ερυθρά Θάλασσα τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

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