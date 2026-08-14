Προκλητικός Φιντάν για συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος της»

Snapshot Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τη συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως απειλή για την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, γνωστή ως συμφωνία της Μέκκας, παρουσιάζεται από την Τουρκία ως μη επιθετική προς άλλες χώρες.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ χαράσσει γραμμή στη Μεσόγειο με στόχο την Τουρκία.

Υπάρχει επιθυμία της Τουρκίας για ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκκας, αλλά η Σαουδική Αραβία αντιδρά προς το παρόν.

Η δήλωση ότι η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δεν στρέφεται κατά άλλων χωρών αμφισβητείται, δεδομένης της συνεργασίας τους κατά των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Την ευκαιρία για να επιτεθεί στη συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ άρπαξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η σύμπραξη των τριών χωρών βάζει στο στόχαστρο την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο.

Ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου από την Αίγυπτο, όπου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη, μιλούσε για την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, γνωστή και ως συμφωνία της Μέκκας.

Υποστήριξε ότι η συμφωνία στρέφεται κατά άλλης χώρας και σε αντιδιαστολή την συνέκρινε με την συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που στοχοποιεί- κατά τη γνώμη του- την Τουρκία.«Υπάρχουν άλλες συμμαχίες στην περιοχή που σχηματίζονται εναντίον μας; Ναι, υπάρχουν. Πριν υπογράψουμε τη Συμμαχία της Μέκκας, όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», είπε ο Φιντάν.

Και συνέχισε: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας. Η Τουρκία βρίσκεται στα βόρεια της Μεσογείου και η Αίγυπτος στα νότια, ενώ υπάρχει μια συμμαχία που χαράζει μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας είναι σαφής, και είναι επίσης σαφές πού οδηγεί».

«Η δική μας συμμαχία, αντίθετα, δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μας και η εδραίωση της αποτρεπτικής δύναμης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η τοποθεσία από την οποία έγιναν οι δηλώσεις Φιντάν μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμεί την ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκκας. Ωστόσο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Middle East Eye ανέφερε ότι προς το παρόν στην ένταξη της Αιγύπτου αντιδρά η Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα η δήλωση ότι η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δεν στρέφεται κατά άλλης χώρας ελέγχεται ως ανακριβής. Ήδη το Ριάντ προωθεί έναν θαλάσσιο συνασπισμό στον οποίο συμμετέχει και η Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπίσει στην Ερυθρά Θάλασσα τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.