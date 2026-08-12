Στην Αίγυπτο την Πέμπτη ο Χακάν Φιντάν - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Snapshot Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσειήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο, με βασικά θέματα την κατάσταση στο Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ, τη Γάζα, τη Συρία, τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Φιντάν θα συζητήσει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας των 15 σημείων για τη Γάζα και τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα από τις ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία.

Αναμένεται να εκφράσει υποστήριξη στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επανέναρξη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, λόγω της έλλειψης υποστήριξης του Καΐρου προς το Ριάντ στον πόλεμο κατά των Χούθι.

Παρότι η Αίγυπτος παρείχε αεράμυνα και μαχητικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έκανε αντίστοιχες κινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που επηρέασε την άρνηση ένταξής της στη συμφωνία. Snapshot powered by AI

Η κατάσταση στο Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, τη Γάζα, τη Συρία, τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο θα βρίσκονται ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο «Anadolu», ο Φιντάν θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη την διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας των 15 σημείων για τη Γάζα και να εξετάσει τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα που δημιουργούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία, ανέφερε το πρακτορείο.

Αναμένεται επίσης να εκφράσει την υποστήριξή του στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και στην επανέναρξη της κυκλοφορίας στο Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν The Associated Press

Γιατί έμεινε εκτός της συμφωνίας της Μέκκας η Αίγυπτος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας στο Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία ήταν εναντίον της ένταξης της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μέκκα ανάμεσα σε Τουρκία, Πακιστάν και το βασίλειο των Σαούντ.

Η Άγκυρα φέρεται να επιδιώκει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία και η Αίγυπτος. Ωστόσο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Σαουδικής Αραβίας είπε στην ιστοσελίδα ότι το Ριάντ δεν επιθυμούσε «τουλάχιστον προς το παρόν» την ένταξη της Αιγύπτου.

Ο λόγος της άρνησης του σουνιτικού βασιλείου είναι ότι το Κάιρο δεν βοήθησε τη χώρα στον πόλεμο κατά των ανταρτών Χούθι και κατά τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις επέλεξε να προσφέρει συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά δεν έκανε αντίστοιχες κινήσεις προς την Σαουδική Αραβία.