Στην Αίγυπτο την Πέμπτη ο Χακάν Φιντάν - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο θα πραγματοποιήσει από αύριο ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στην Αίγυπτο την Πέμπτη ο Χακάν Φιντάν - Τα θέματα που θα συζητηθούν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσειήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο, με βασικά θέματα την κατάσταση στο Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ, τη Γάζα, τη Συρία, τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Φιντάν θα συζητήσει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας των 15 σημείων για τη Γάζα και τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα από τις ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία.
  • Αναμένεται να εκφράσει υποστήριξη στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επανέναρξη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, λόγω της έλλειψης υποστήριξης του Καΐρου προς το Ριάντ στον πόλεμο κατά των Χούθι.
  • Παρότι η Αίγυπτος παρείχε αεράμυνα και μαχητικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έκανε αντίστοιχες κινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που επηρέασε την άρνηση ένταξής της στη συμφωνία.
Snapshot powered by AI

Η κατάσταση στο Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, τη Γάζα, τη Συρία, τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο θα βρίσκονται ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο «Anadolu», ο Φιντάν θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη την διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας των 15 σημείων για τη Γάζα και να εξετάσει τους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα που δημιουργούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία, ανέφερε το πρακτορείο.

Αναμένεται επίσης να εκφράσει την υποστήριξή του στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και στην επανέναρξη της κυκλοφορίας στο Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε το πρακτορείο.

erdogan-fidan.jpg

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν

The Associated Press

Γιατί έμεινε εκτός της συμφωνίας της Μέκκας η Αίγυπτος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας στο Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία ήταν εναντίον της ένταξης της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μέκκα ανάμεσα σε Τουρκία, Πακιστάν και το βασίλειο των Σαούντ.

Η Άγκυρα φέρεται να επιδιώκει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία και η Αίγυπτος. Ωστόσο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Σαουδικής Αραβίας είπε στην ιστοσελίδα ότι το Ριάντ δεν επιθυμούσε «τουλάχιστον προς το παρόν» την ένταξη της Αιγύπτου.

Ο λόγος της άρνησης του σουνιτικού βασιλείου είναι ότι το Κάιρο δεν βοήθησε τη χώρα στον πόλεμο κατά των ανταρτών Χούθι και κατά τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις επέλεξε να προσφέρει συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά δεν έκανε αντίστοιχες κινήσεις προς την Σαουδική Αραβία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Εκατομμύρια συγκεντρώνονται για να δουν το σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις πυρασφάλειας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικες 13 και 14 ετών νοσηλεύθηκαν στο νοσκομείο λόγω μέθης

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπαράγγια ή φρέσκα φασολάκια; Η καλύτερη επιλογή για το σάκχαρο στο αίμα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:55ΠΑΙΔΕΙΑ

 Δωρεάν κρατική πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου - Πώς θα λειτουργούν οι εξετάσεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευάγγελος Τουρνάς: «Οι επόμενες μέρες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή»

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» και διαρροή προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλία €184, Αυστρία €162, Βουλγαρία €138, Ελλάδα €96: Αύριο η τιμή της Mwh στην Ελλάδα θα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατσίκα παγιδεύτηκε σε πυλώνα γέφυρας - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ίμερο - Κάηκαν δύο αποθήκες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Κωνσταντέλια | Δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Καθηγητής ρισκάρει τη ζωή του κατεβαίνοντας απόκρημνους γκρεμούς για να συλλέξει μέλι, αξίας 15.000 λιρών

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Θέμα ωρών η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ για Ελίασον – Επιβεβαιώνουν στον βραζιλιάνικο σύλλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζει και αναπνέει για το νερό, η μισή επιτυχία ανήκει στη μητέρα του»: Ο πατέρας του κολυμβητή Απόστολου Σίσκου εξομολογείται στο Newsbomb

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

17:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σίσκος: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στα 200μ. ύπτιο - Οι υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

18:17ΕΘΝΙΚΑ

Η επακούμβηση του 2020, οι άψογοι χειρισμοί της «Λήμνος» και η «Kemal Reis» στο... ναυπηγείο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

18:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γκάλης στο πλευρό των αθλητών των εθνικών ομάδων μετά τα ρατσιστικά σχόλια στη 16χρονη Λίσα Ιτόγια - «Ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν»

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ