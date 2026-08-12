Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Ευάγγελο Τουρνά

Snapshot Για την Πέμπτη 13 Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Βορειανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Ευάγγελο Τουρνά λαμβάνει έκτακτα μέτρα και δίνει οδηγίες για την αυριανή ετοιμότητα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με ενισχυμένες περιπολίες και εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αύριο Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς η Αττική, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Βορειανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο θα βρίσκονται αύριο σε ακραίο κίνδυνο (κατηγορίας 5), ενώ πολλές περιοχές της υπόλοιπης χώρας είναι σε κίνδυνο επιπέδου 4.

Κατά τη συνεδρίαση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις και έκτακτα μέτρα για την αυριανή ετοιμότητα, ενώ θα δοθούν και σχετικές οδηγίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου) Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ ‘Αρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Σε γενική επιφυλακή το Πυροσβεστικό

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Από την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνεται ισχυρή έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών, iv. το κάπνισμα μελισσών, v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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