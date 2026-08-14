Τα «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής πριν υπογράψουν μισθωτήριο

Snapshot Η έγγραφη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας είναι το βασικό αποδεικτικό μέσο και προστατεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και τον μισθωτή από μελλοντικές διαφορές.

Η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στην ΑΑΔΕ δεν αντικαθιστά το μισθωτήριο και δεν καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

Πριν την υπογραφή, πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα του προσώπου που εκμισθώνει το ακίνητο και να περιγραφεί με ακρίβεια το περιεχόμενο της μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων παροχών και κατάστασης ακινήτου.

Η εγγύηση δεν μπορεί να συμψηφιστεί αυτόματα με το τελευταίο ενοίκιο και πρέπει να επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές ή ζημιές.

Από 1η Οκτωβρίου 2026, τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αποφυγή διαφορών σχετικά με την καταβολή. Snapshot powered by AI

Η αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά. Η αύξηση των μισθωμάτων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η αυξημένη ζήτηση έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, μέσα στο οποίο τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι υποψήφιοι ενοικιαστές συχνά βιάζονται να καταλήξουν σε συμφωνία, προκειμένου να μη χάσουν την ευκαιρία. Ωστόσο, η βιασύνη αυτή είναι πολλές φορές η αιτία σοβαρών προβλημάτων που εμφανίζονται αργότερα, όταν πλέον η μισθωτική σχέση έχει ξεκινήσει.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες δικαστικές διαφορές δεν οφείλονται στην κακή πίστη κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά σε παραλείψεις κατά τη σύναψη της σύμβασης, σε προφορικές συμφωνίες που ουδέποτε αποτυπώθηκαν εγγράφως ή στη χρήση πρόχειρων υποδειγμάτων μισθωτηρίων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Η μίσθωση κατοικίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις της καθημερινότητας. Για τον εκμισθωτή αφορά την αξιοποίηση ενός περιουσιακού του στοιχείου, ενώ για τον μισθωτή αφορά τον χώρο που θα αποτελέσει την κατοικία του για τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιαδήποτε υπογραφή, υπάρχουν ορισμένα σημεία που αξίζει να ελεγχθούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Η έγγραφη σύμβαση δεν είναι τυπική διαδικασία

Οι μισθώσεις κατοικιών, κατά κανόνα, δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένο τύπο και μπορούν ακόμη και να συμφωνηθούν προφορικά. Εάν, για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης παραδώσει το ακίνητο και ο μισθωτής αρχίσει να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα, η μίσθωση θεωρείται κατ' αρχήν έγκυρη.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η προφορική συμφωνία είναι και ασφαλής.

Ένα αναλυτικό ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί το σημαντικότερο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση διαφωνίας και προστατεύει εξίσου τόσο τον εκμισθωτή όσο και τον μισθωτή. Κάθε ειδικός όρος θα πρέπει να αποτυπώνεται ρητά στη σύμβαση.

Η δήλωση στην ΑΑΔΕ δεν αντικαθιστά το μισθωτήριο

Ένα ακόμη σημείο που συχνά παρανοείται είναι η ηλεκτρονική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για φορολογικούς λόγους από τον εκμισθωτή και στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον μισθωτή. Δεν αποτελεί όμως το μισθωτήριο ούτε καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Οι σχέσεις των μερών εξακολουθούν να ρυθμίζονται από το ιδιωτικό συμφωνητικό και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Για τον λόγο αυτό, η ηλεκτρονική υποβολή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο μιας σωστά διατυπωμένης σύμβασης.

Ελέγξτε ποιος έχει δικαίωμα να εκμισθώσει το ακίνητο

Πριν από κάθε υπογραφή, ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται έχει πράγματι το δικαίωμα να εκμισθώσει το ακίνητο.

Στην πράξη δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους, υπάρχει επικαρπία, εκκρεμεί αποδοχή κληρονομίας ή το ακίνητο ανήκει σε εταιρεία και απαιτείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της.

Ένας σύντομος έλεγχος πριν από την υπογραφή μπορεί να αποτρέψει σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα της μίσθωσης.

Περιγράψτε με ακρίβεια τι ακριβώς μισθώνεται

Δεν αρκεί να αναγράφεται στο μισθωτήριο μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

Πρέπει να διευκρινίζεται εάν στη μίσθωση περιλαμβάνονται αποθήκη, θέση στάθμευσης, αποκλειστική χρήση αυλής ή ταράτσας, καθώς και κάθε άλλη παροχή που συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών.

Παράλληλα, εάν η κατοικία παραδίδεται επιπλωμένη ή με ηλεκτρικές συσκευές, καλό είναι να επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση με όλα τα αντικείμενα που παραδίδονται.

Καταγράψτε την κατάσταση του ακινήτου πριν παραλάβετε τα κλειδιά

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που γίνονται στην πράξη είναι ότι το ακίνητο παραδίδεται χωρίς καμία καταγραφή της κατάστασής του.

Η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, συνοδευόμενου από φωτογραφικό υλικό, προστατεύει και τις δύο πλευρές.

Καλό είναι να καταγράφονται αναλυτικά η κατάσταση των χώρων, των τοίχων, των δαπέδων, των κουφωμάτων, των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και οι ενδείξεις των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης κατά την ημέρα παράδοσης.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται μελλοντικές διαφωνίες σχετικά με τυχόν φθορές ή οφειλές λογαριασμών.

Η εγγυοδοσία δεν είναι το «τελευταίο ενοίκιο»

Σχεδόν σε κάθε νέα μίσθωση ο εκμισθωτής ζητά από τον μισθωτή την καταβολή ενός ποσού ως εγγύηση ή, ορθότερα νομικά, ως εγγυοδοσία. Συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα και σκοπό έχει να εξασφαλίσει τον εκμισθωτή έναντι τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών ή ζημιών που θα προκληθούν στο μίσθιο πέραν της συνήθους χρήσης.

Στην πράξη, όμως, επικρατούν δύο λανθασμένες αντιλήψεις. Η πρώτη είναι ότι ο μισθωτής μπορεί να μη καταβάλει το τελευταίο μίσθωμα, θεωρώντας ότι αυτό θα συμψηφιστεί αυτομάτως με την εγγύηση. Η δεύτερη είναι ότι ο εκμισθωτής μπορεί να παρακρατήσει την εγγυοδοσία χωρίς συγκεκριμένη αιτία.

Καμία από τις δύο αντιλήψεις δεν είναι ορθή. Η τύχη της εγγυοδοσίας πρέπει να προβλέπεται με σαφήνεια στο μισθωτήριο. Με τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλα τα μισθώματα, οι λογαριασμοί και δεν έχουν προκληθεί ζημίες πέραν της συνήθους χρήσης, η εγγυοδοσία πρέπει να επιστρέφεται στον μισθωτή.

Ποιος πληρώνει τις επισκευές;

Ένα ακόμη σημείο που οδηγεί συχνά σε αντιδικίες αφορά τις φθορές και τις επισκευές του ακινήτου.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο εκμισθωτής οφείλει να παραδίδει και να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι φθορές που οφείλονται στη συνήθη χρήση ή σε τυχαίο γεγονός βαρύνουν, κατά κανόνα, τον ιδιοκτήτη.

Αντίθετα, όταν οι ζημίες οφείλονται σε κακή χρήση, αμέλεια ή υπαιτιότητα του μισθωτή, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο.

Η σαφής καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου κατά την παράδοσή του αποτελεί συχνά το σημαντικότερο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση διαφωνίας.

Οι προφορικές συμφωνίες είναι η συνηθέστερη αιτία διαφορών

«Θα αλλάξω τον ηλιακό θερμοσίφωνα.»

«Μπορείτε να έχετε κατοικίδιο.»

«Δεν θα αυξηθεί το ενοίκιο για τα επόμενα τρία χρόνια.»

«Μπορείτε να βάψετε το σπίτι και θα σας αποζημιώσω.»

Οι φράσεις αυτές ακούγονται καθημερινά κατά τη διαπραγμάτευση μιας μίσθωσης. Εάν όμως δεν αποτυπωθούν εγγράφως, η απόδειξή τους καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς.

Γι' αυτό κάθε ουσιώδης συμφωνία, ακόμη και αν φαίνεται αυτονόητη κατά τον χρόνο της υπογραφής, πρέπει να ενσωματώνεται στο μισθωτήριο.

Η τριετής διάρκεια εξακολουθεί να ισχύει

Πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι μπορούν να συμφωνήσουν μίσθωση διάρκειας ενός ή δύο ετών και ότι αυτή λήγει αυτομάτως με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου.

Στις μισθώσεις κύριας κατοικίας, όμως, η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια παραμένει τρία έτη, ακόμη και αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερος χρόνος. Φυσικά, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εξαρχής μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ είναι πάντοτε δυνατή και η πρόωρη λύση της μίσθωσης με μεταγενέστερη κοινή συμφωνία ή με την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτή και την ανεπιφύλακτη παραλαβή του ακινήτου από τον εκμισθωτή.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του ενοικίου

Μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι συμβαλλόμενοι αφορά τον τρόπο καταβολής του μισθώματος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, τα μισθώματα κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, μετά την παράταση που δόθηκε στη θέσπιση του μέτρου. Η πληρωμή με μετρητά παύει ουσιαστικά να αναγνωρίζεται για τους σκοπούς της εφαρμογής της νέας ρύθμισης.

Η αλλαγή αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο φορολογικούς σκοπούς. Παρέχει και στα δύο μέρη ένα ασφαλές αποδεικτικό μέσο για την εμπρόθεσμη εξόφληση του μισθώματος, περιορίζοντας σημαντικά τις διαφωνίες σχετικά με το αν και πότε καταβλήθηκε κάποιο ενοίκιο.

Για τον λόγο αυτό, είναι πλέον σκόπιμο να αναγράφεται και στο ίδιο το μισθωτήριο ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) του εκμισθωτή, ενώ ο μισθωτής καλό είναι να αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης τον μήνα στον οποίο αφορά κάθε πληρωμή (π.χ. «Μίσθωμα Οκτωβρίου 2026»).

Ένα σωστό μισθωτήριο είναι η καλύτερη πρόληψη

Η εμπειρία από την καθημερινή δικηγορική πρακτική αποδεικνύει ότι οι περισσότερες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είχαν προβλεφθεί με σαφήνεια τα βασικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Ένα εξατομικευμένο μισθωτήριο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε μίσθωσης και όχι ένα γενικό υπόδειγμα που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μία ομαλή μισθωτική σχέση.

Η πρόληψη, άλλωστε, εξακολουθεί να είναι η αποτελεσματικότερη μορφή νομικής προστασίας. Ένα προσεκτικά συνταγμένο μισθωτήριο μπορεί να αποτρέψει μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες, να διασφαλίσει τα δικαιώματα τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.