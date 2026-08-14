Σκέρτσος: «Επιτυχία» της οργανωμένης προσπάθειας η περιορισμένη καταστροφή στη Σίβηρη από τη φωτιά

«Είμαστε ευγνώμονες στους ήρωες της πυροσβεστικής και τους δασικούς υπαλλήλους», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σκέρτσος: «Επιτυχία» της οργανωμένης προσπάθειας η περιορισμένη καταστροφή στη Σίβηρη από τη φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά στη Σίβηρη περιορίστηκε σε περίπου 3.500 στρέμματα, που αντιστοιχεί στο 1% της έκτασης που κάηκε το 2006 στην ίδια περιοχή.
  • Η επιτυχία στον περιορισμό της καταστροφής αποδίδεται στη συντονισμένη δράση Πυροσβεστικής, Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Λιμενικού και εθελοντών.
  • Το πρόγραμμα Antinero συνέβαλε σημαντικά μέσω έργων πρόληψης όπως διανοίξεις δασικών δρόμων και αντιπυρικές ζώνες, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής.
  • Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι το Antinero δεν σβήνει φωτιές, αλλά μειώνει τη ζημία όταν προκύπτουν πυρκαγιές.
  • Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ισχυρών ανέμων, και απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση, ενώ η κυβέρνηση στηρίζει τους πληγέντες μέσω κρατικής αρωγής.
Snapshot powered by AI

Στη συμβολή του προγράμματος Antinero στον περιορισμό της καταστροφής από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκδικής στάθηκε ο Άκης Σκέρτσος.

«Αξίζει να το πούμε καθαρά για άλλη μια φορά σε όσους επιχειρούν όψιμα να ακυρώσουν την αξία του Antinero. Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής», επισήμανε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος εξήρε το έργο των πυροσβεστών, σημειώνοντας πως «είμαστε ευγνώμονες στους ήρωες της πυροσβεστικής και τους δασικούς υπαλλήλους και παραμένουμε, μέσω της κρατικής αρωγής, δίπλα σε όλους τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου

«Η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης.

Η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25%. Κι αυτό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη -αυτή την εποχή- περιοχή της Κασσάνδρας με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους.

Η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, ύψους 49 εκ. Ευρώ, με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας, που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα, το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών μας και των εθελοντών.

Γι αυτό και αξίζει να το πούμε καθαρά για άλλη μια φορά σε όσους επιχειρούν όψιμα να ακυρώσουν την αξία του Antinero. Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά. Υπάρχουν όμως έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν αυτή ξεσπάσει.

Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και σήμερα, τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν έως και 9-10 μποφόρ. Γι’ αυτό και απαιτείται η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση από όλους μας.

Είμαστε ευγνώμονες στους ήρωες της πυροσβεστικής και τους δασικούς υπαλλήλους και παραμένουμε, μέσω της κρατικής αρωγής, δίπλα σε όλους τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΚΟΣΜΟΣ

Μία αληθινή ιστορία: Παιδικές φίλες αποδείχθηκαν αδελφές - Το DNA συμπλήρωσε το κομμάτι του παζλ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Χταπόδι βρέθηκε… κολλημένο σε παράθυρο στον 4ᵒ όροφο εργοστασίου – Βίντεο

16:32LIFESTYLE

Η Μαρίνα Βερνίκου εντυπωσιάζει κάνοντας surfing στα καταγάλανα νερά της Σαντορίνης με λευκό ολόσωμο μαγιό - Βίντεο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου: Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

16:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι νέοι θρύλοι του μπάσκετ: Ντοκ Ρίβερς, Μάικ Ντ’Αντόνι και άλλοι – Η νέα λαμπρή κλάση του 2026

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάρριψη αμερικανικού drone MQ-9 με νέο σύστημα αεράμυνας του IRGC

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι παίζουν τουριστικά παιχνίδια με τα χριστιανικά μνημεία - Μετά την Παναγία Σουμελά η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμων την Παρασκευή - Στα 112 χλμ. η μέγιστη τιμή

15:58LIFESTYLE

Alessandra Ambrosio: Νέες φωτογραφίες από τον αρραβώνα της - Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι και οι στιγμές με τον σύντροφό της

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές περιστατικό στην Κίνα: Δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε... καρέκλες νοσοκομείου - Δείτε βίντεο

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Ο Τσίπρας του Ματιού των 104 νεκρών δεν ζήτησε συγγνώμη για τα ερείπια που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία

15:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Αποφύγετε δραστηριότητες σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 19χρονος τουρίστας που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος

15:44LIFESTYLE

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Με τον Κρίστοφερ Γκεστ παντρευτήκαμε ενώ γνωριζόμασταν μόλις 72 ώρες» - Η αποκάλυψή της έπειτα από 42 χρόνια γάμου

15:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

15:29LIFESTYLE

Χάλι Μπέρι: «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα» - Ποζάρει μόνο με το κιμονό της και γίνεται viral

15:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής πριν υπογράψουν μισθωτήριο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του Mega στη Χαλκιδική - Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια δυσλειτουργία: Το Α320 της Air India, έκανε «βουτιά» στον αέρα, αφού δεν ανταποκρίνονταν τα υδραυλικά συστήματα – Η αναφορά της Airbus

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους 8 τραυματίες - «Δεν είδε το κόκκινο στη σήραγγα ο οδηγός του φορτηγού»

15:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής πριν υπογράψουν μισθωτήριο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από τον Σεπτέμβριο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο - Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Παντρεύτηκαν χωρίς τη μητέρα και τα αδέλφια του - Γιατί ενημερώθηκαν «30 δευτερόλεπτα» πριν την τελετή

14:50WHAT THE FACT

Αρχαιολόγος εντόπισε τεράστιο φρούριο 120.000 τ.μ. στην Τουρκία - Ήταν όσο 17 γήπεδα ποδοσφαίρου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

15:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «πείραγμα» του Καραλή στον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα φέρω το μετάλλιο»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα βλακεία, ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά»: Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής της Σύνδου που έβαλε 6 φωτιές σε λίγες ημέρες

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τρίπολη - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Επιχειρούν 5 εναέρια

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του Mega στη Χαλκιδική - Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού στις 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο - Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Η επόμενη μέρα στη Σίβηρη - Καμένα σπίτια, οχήματα και χιλιάδες στρέμματα

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή του Helios στο Γραμματικό: 21 χρόνια από την αποφράδα ημέρα με τους 121 νεκρούς στην «πτήση-φάντασμα» - Το λάθος που «κοίμισε» επιβάτες και πλήρωμα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Μηχάνημα ακρωτηρίασε τα δάχτυλα 60χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ