Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες

«Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή», τόνισε ο Παναγιώτης Τσιαλούκης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη φωτιά της Χαλκιδικής δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής, παρά τις σοβαρές καταστροφές.
  • Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής ευχαρίστησε πυροσβέστες, εθελοντές και πολίτες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της φωτιάς.
  • Υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου για την παροχή βοήθειας σε πυρόπληκτους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη φαρμακευτική τους αγωγή.
  • Παρά την ύφεση της φωτιάς, παραμένουν ενεργές εστίες και εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση.
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Ένα δημόσιο «ευχαριστώ» εξέφρασε προς τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τους απλούς πολίτες που συνέβαλαν στην επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Παναγιώτης Τσιαλούκης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσιαλούκης αναφέρθηκε στις καταστροφικές ζημιές που προκάλεσε η φωτιά, αναφέροντας πως το κυριότερο όλων ήταν ότι δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή και μίλησε με λόγια καρδιάς για το έργο όσων πάλεψαν με τις φλόγες, γράφοντας πως εκείνος θα κρατήσει στο μυαλό του τις εικόνες των απλών ανθρώπων που βοηθούσαν τους συνανθρώπους τους.

Η δήλωση του Παναγιώτη Τσιαλούκη

«Μετά από μία δύσκολη νύχτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί η Κασσάνδρα ξημέρωσε διαφορετική. Η εικόνα από τη φωτιά είναι πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως παραμένουν διάσπαρτες εστίες και εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, μετά από μια ολόκληρη νύχτα μάχης.

Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο:

Σήμερα το πρωί μπορούμε να πούμε ότι, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Χθες είδαμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια και τα καταλύματά τους. Οικογένειες να απομακρύνονται ακόμη και από τη θάλασσα. Ανθρώπους να κοιτούν πίσω χωρίς να ξέρουν τι θα βρουν όταν επιστρέψουν. Είδαμε όμως και κάτι ακόμη. Είδαμε τι μπορεί να συμβεί όταν, σε μια δύσκολη στιγμή, ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον άνθρωπο δίπλα του. Γι’ αυτό σήμερα θέλω, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής αλλά κυρίως ως άνθρωπος αυτού του τόπου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Στους πυροσβέστες που μπήκαν μπροστά στη φωτιά και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα. Στα πεζοπόρα τμήματα και στα πληρώματα των εναέριων μέσων. Στους πυροσβέστες από τη Μολδαβία που ήρθαν να βοηθήσουν έναν τόπο που δεν είναι δικός τους σαν να ήταν.

Στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, στους διασώστες και στους υγειονομικούς που ήταν σε ετοιμότητα για όποιον τους χρειαζόταν. Στην Πολιτική Προστασία, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στον Δήμο Κασσάνδρας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Δασική Υπηρεσία και σε όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που βρέθηκαν εκεί όταν χρειάστηκε. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους εθελοντές και στους απλούς πολίτες. Στους ανθρώπους που δεν περίμεναν να τους ζητήσει κάποιος να βοηθήσουν.

Σε εκείνους που βρέθηκαν δίπλα στους πυροσβέστες. Στους αλιείς και στους ιδιώτες που έβαλαν τα σκάφη τους στη διάθεση της επιχείρησης για να μεταφερθούν άνθρωποι σε ασφαλές σημείο. Σε όσους άνοιξαν ένα σπίτι, πρόσφεραν νερό, ένα χέρι βοήθειας ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβόταν. Αυτές είναι οι εικόνες που θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ημέρα.

Γιατί η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Από την πλευρά μας, η φροντίδα δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες.

Χθες υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής Kostas Kassandros. Συμφωνήσαμε ότι, εφόσον κάποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση της θεραπείας του, ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής θα είμαστε σε άμεση συνεννόηση ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση.

Κανένας άνθρωπος που πέρασε αυτή τη δοκιμασία δεν πρέπει να βρεθεί μόνος του απέναντι και σε ένα πρόβλημα υγείας. Σήμερα μπορούμε να ανασάνουμε λίγο περισσότερο. Δεν μπορούμε ακόμη να εφησυχάσουμε. Η Χαλκιδική παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οι άνεμοι απαιτούν προσοχή και οι άνθρωποι που επιχειρούν στο πεδίο συνεχίζουν τη δουλειά τους.

Ας τους βοηθήσουμε κι εμείς με τη δική μας υπευθυνότητα. Και όταν όλα αυτά περάσουν, ας μη θυμόμαστε μόνο τις εικόνες της φωτιάς. Ας θυμόμαστε και τους ανθρώπους που στάθηκαν απέναντί της. Και κυρίως, τους ανθρώπους που στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Παναγιώτης ΤσιαλούκηςΠρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής»

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