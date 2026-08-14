Πώς σκοτώνει η θερμοπληξία: Μπορεί να είναι θανατηφόρα ακόμα και αφού το σώμα σας κρυώσει

Η θερμοπληξία δεν είναι απλώς μια περίπτωση επικίνδυνης θέρμανσης του σώματος. Μόλις η σοβαρή υπερθέρμανση αρχίσει να βλάπτει τους ιστούς, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και ανώμαλη πήξη του αίματος, η οποία συνεχίζονται ακόμα και μετά την επιστροφή της θερμοκρασίας του πυρήνα στο φυσιολογικό.

Γι' αυτό κάποιος που φαίνεται να έχει κρυώσει με επιτυχία μπορεί να αναπτύξει νεφρική, ηπατική, εγκεφαλική ή άλλη οργανική ανεπάρκεια ώρες ή και ημέρες αργότερα.

Τι συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια της θερμοπληξίας;

Η θερμοπληξία συμβαίνει όταν το σώμα δεν μπορεί πλέον να ελέγχει τη θερμοκρασία του, συνήθως προκαλώντας πολύ υψηλή θερμοκρασία πυρήνα μαζί με εγκεφαλική δυσλειτουργία, όπως σύγχυση, παραλήρημα, επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης. Η εφίδρωση μπορεί να υπάρχει ή να απουσιάζει.

Χωρίς επείγουσα θεραπεία, ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει γρήγορα μόνιμη αναπηρία ή θάνατο!

Αρχικά, η ίδια η θερμότητα βλάπτει τα κύτταρα και καταπονεί το καρδιαγγειακό σύστημα. Για να αποβάλει τη θερμότητα,ο οργανισμός στέλνει περισσότερο αίμα προς το δέρμα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη ροή του αίματος στα εσωτερικά όργανα. Οι σκελετικοί μύες μπορούν επίσης να διασπαστούν, απελευθερώνοντας ουσίες στην κυκλοφορία του αίματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν τα νεφρά.

Πώς μπορεί η θερμοπληξία να προκαλέσει μια επικίνδυνη ανοσολογική αντίδραση;

Μια σημαντική οδός μπορεί να ξεκινά στο έντερο. Η μειωμένη εντερική ροή αίματος και η υπερβολική θερμότητα μπορούν να αποδυναμώσουν τον εντερικό φραγμό, επιτρέποντας σε μικροβιακά συστατικά να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Ταυτόχρονα, τα κύτταρα που έχουν υποστεί ζημιά από τη θερμότητα απελευθερώνουν σήματα κινδύνου. Συνδυαστικά, αυτά τα σήματα μπορούν να προκαλέσουν μια φλεγμονώδη αντίδραση σε ολόκληρο το σώμα, που μοιάζει με πτυχές της σήψης. Τα ουδετερόφιλα (λευκά αιμοσφαίρια που κανονικά βοηθούν στην επίθεση από λοιμώξεις) μπορούν να ενεργοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και να απελευθερώσουν ένζυμα, που βλάπτουν τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Η φλεγμονή και η ενδοθηλιακή βλάβη ενεργοποιούν επίσης την πήξη, παράγοντας μικροσκοπικούς θρόμβους, οι οποίοι επηρεάζουν τη ροή του αίματος μέσω των τριχοειδών αγγείων.

Αυτός ο συνδυασμός φλεγμονής, ανώμαλης πήξης και μειωμένης κυκλοφορίας μπορεί να βλάψει προοδευτικά τα νεφρά, το ήπαρ, τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Γιατί η θερμοπληξία μπορεί να παραμείνει θανατηφόρα επικίνδυνη και μετά την ψύξη του σώματος;

Η ταχεία ψύξη απομακρύνει το συνεχιζόμενο θερμικό στρες, αλλά δεν μπορεί πάντα να αντιστρέψει άμεσα κάποιες βιολογικές διεργασίες, που έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση.

Σε μια μελέτη 22 ατόμων, που εισήχθησαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) με κλασική θερμοπληξία, η αναπνευστική, η κυκλοφορική, η αιμοποιητική, ηπατική και η νεφρική λειτουργία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δυσλειτουργία των οργάνων μπορεί να επιδεινωθεί και να αποβεί μοιραία ακόμη και όταν η ψύξη και η εντατική θεραπεία ξεκινήσουν άμεσα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομαλοποίηση της θερμοκρασίας του σώματος δεν αποτελεί απόδειξη ότι η έκτακτη ανάγκη έχει περάσει. Τα άτομα με θερμοπληξία χρειάζονται νοσοκομειακή αξιολόγηση και παρακολούθηση για επιπλοκές, όπως ραβδομυόλυση, νεφρική βλάβη, ηπατική βλάβη και διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, μια σοβαρή διαταραχή της φυσιολογικής πήξης του αίματος.

Τι πρέπει να κάνετε εάν κάποιος πιθανώς έπαθε θερμοπληξία

Η θερμοπληξία είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σύγχυση, η ασαφής ομιλία, οι σπασμοί, η λιποθυμία ή άλλη αλλοιωμένη νοητική κατάσταση κατά τη διάρκεια σημαντικής έκθεσης στη θερμότητα είναι “καμπανάκι” για επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Ενώ έρχεται η βοήθεια:

Μετακινήστε το άτομο σε μια σκιερή ή δροσερή περιοχή Αφαιρέστε την περίσσεια ρούχων Ξεκινήστε την ταχεία ψύξη:

η εμβάπτιση σε κρύο ή παγωμένο νερό είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν είναι εφικτή

το βρέξιμο του δέρματος και η κυκλοφορία αέρα γύρω από το άτομο είναι μια άλλη επιλογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία πριν ζητήσετε επείγουσα περίθαλψη!

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος με θερμοπληξία να ιδρώνει ακόμα;

Ναι. Αν και το ζεστό, ξηρό δέρμα συχνά σχετίζεται με θερμοπληξία, μπορεί να εμφανιστεί έντονη εφίδρωση, ιδιαίτερα με θερμοπληξία κόπωσης. Οι νευρολογικές αλλαγές και η σοβαρή υπερθέρμανση είναι πιο σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια από το αν το δέρμα είναι ξηρό.

Θα μειώσουν τα αντιπυρετικά τον πυρετό από θερμοπληξία;

Όχι. Η θερμοπληξία δεν αντιμετωπίζεται όπως ένας συνηθισμένος πυρετός. Τα αντιπυρετικά φάρμακα δεν αντιμετωπίζουν την υποκείμενη υπερθέρμανση και δεν συνιστώνται. Απαιτείται ταχεία φυσική ψύξη του σώματος και επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Συμπέρασμα

Η ψύξη ενός ατόμου με θερμοπληξία το συντομότερο δυνατό μπορεί να είναι σωτήρια, αλλά δεν εγγυάται ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Η σοβαρή υπερθέρμανση μπορεί να πυροδοτήσει μια φλεγμονώδη αντίδραση και μια πήξη του αίματος που συνεχίζει να βλάπτει τα όργανα μετά την πτώση της θερμοκρασίας του σώματος.

Επομένως, όποιος είναι ύποπτος για θερμοπληξία χρειάζεται άμεση ψύξη και επείγουσα ιατρική φροντίδα.

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