Κάλαμος: Η στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι – Δείτε βίντεο

Snapshot Ιστιοφόρο προσέκρουσε διαδοχικά σε ελλιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου.

Οι προσκρούσεις προκάλεσαν ζημιές στα σκάφη και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο υπήρχαν φωνές που προειδοποιούσαν και κατεύθυναν τον χειριστή του ιστιοφόρου.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το βίντεο που καταγράφει το συμβάν δημοσιεύτηκε από το Weather News Greece. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Καλάμου, όταν ένα ιστιοφόρο, κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στον χώρο, κατέληξε να προσκρούσει σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο βίντεο φαίνεται το ιστιοφόρο να κινείται προς τα σκάφη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να πέφτει πάνω τους, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Οι διαδοχικές προσκρούσεις

Το ιστιοφόρο φαίνεται να χτυπά διαδοχικά τα σταματημένα σκάφη, με τις προσκρούσεις να προκαλούν ζημιές και να δημιουργούν ένα σκηνικό αναστάτωσης μέσα στο λιμάνι.

Την ώρα του περιστατικού ακούγονται φωνές από ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο, οι οποίοι προσπαθούν να προειδοποιήσουν τον χειριστή του ιστιοφόρου και να τον κατευθύνουν ώστε να απομακρυνθεί από τα υπόλοιπα σκάφη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές. Το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης δημοσιεύτηκε από το Weather News Greece και αποτυπώνει καρέ-καρέ την αναστάτωση που προκλήθηκε στο λιμάνι.

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