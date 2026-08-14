17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

Ο Michael Haskell ήταν μόλις 16 ετών όταν αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους θα έμοιαζε με παιχνίδι τύχης. Άρχισε να αγοράζει εγκαταλελειμμένες αποθήκες σε δημοπρασίες και να ψάχνει μέσα σε αυτές αντικείμενα που οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους είχαν αφήσει πίσω.

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